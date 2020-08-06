上市、櫃企業營運快報

今（8/6）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.專事生產大型及微型線性滑軌的直得科技第二季合併營收回升，EPS從去年同期0.54元提升至0.67元。上半年EPS也由去年同期1.1元回升至1.21元。直得董事會決議上半年不配發任何股利。

2.渣打集團日前透過網路調查，研究新冠肺炎疫情如何衝擊並翻轉消費者的生活型態與理財觀念，調查結果發現，23%台灣人的所得較疫情之前減少，且有半數以上台灣人預期自己的工作或收入將會受疫情影響。

而在全球不同世代受訪者中，以18至34歲的年輕族群，對於在後疫時代發揮數位知識與技能並更加努力工作感到最有信心。

3.創業家(8477)旗下生活市集以行動購物為主力，站內整體訂單已有超過8成來自行動裝置，瞄準後疫情時代的網購消費商機，並期望持續擴大行動端布局，生活市集與台新銀行結盟合作。

即日起，其精選商品透過Richart Life App加入台新銀行生活金融生態圈，成為該App首波合作的服務夥伴，為下半年生活市集App生態圈的異業結盟再添一新夥伴。

4.華友聯（1436）因新案「IN H」持續入帳，今年7月營收攀升到3.95億元，累計前7月營收達10.65億元，大幅超車去年同期62.43％，全年營收則視「EGO」和「秋紅谷」2建案，是否如期在年底之前完工、入帳。

華友聯公佈7月營收約3.95億元，比去年7月的3357萬元，年增1076.44％，累計今年前7月營收約10.65億元，比去年前7月的6.56億元，年增約62.43％。

5.致伸（4915）公告7月份合併營收為57.4億元，較月份的45.5億元大幅成長26％，為今年月營收的次高紀錄。

公司表示，電腦週邊相關為市場少數受惠新冠疫情的產品線，主要來自於在家工作筆電的需求以及宅經濟電競產品持續發燒，再加上警用相機的急單，推升7月營收向上走高。

6.櫃買中心8月6日將召開上櫃審議委員會，審議意德士科技公司（7556）申請上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，申請時資本額1億8,500萬元，董事長為闕聖哲，推薦證券商是永豐金證券及玉山證券。

意德士科技公司108年度之合併營業收入為3億8,316萬元，稅後盈餘為6,868萬元，每股盈餘為3.80元。109年第一季之合併營業收入為9,758萬元，稅後盈餘為1,764萬元，每股盈餘為0.95元。