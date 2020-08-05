無畏就業差 道瓊大漲373點那指續創新高

美股收漲 那指連續第3天創新高

華爾街股市周三走揚，投資人忽略黯淡的就業數據，選擇樂觀看待當局將祭出額外的財政支援。此外，迪士尼繳出令人刮目相看的財報，與新冠疫苗開發進度被投資人樂觀期待，或也是市場淡定看待就業數據不佳主因。

那斯達克指數迄周三已連續第3天創新高。備受台股投資人關切的台積電ADR與聯電ADR也雙雙上漲。台積電ADR單日漲幅1.8%，收81.63美元；聯電ADR收報4.27美元，揚升0.11美元，漲幅2.64%。

另外，包括亞馬遜、迪士尼、蘋果與波音等大型股，也都臉色紅潤。

道瓊工業指數上漲373.05點或1.39%，以27201.52點作收。

標準普爾指數漲21.26點或0.64%，收3327.77點。

科技股那斯達克指數上漲57.23點或0.52%，收10998.40點。不過，費城半導體指數短線漲多拉回，收跌2.25點，跌幅0.1%，報2207.56點。

(數位編輯)

企業財報正面大宗商品領漲 歐股收紅

企業財報正面，加上大宗商品類股大漲，帶領歐洲主要股市周三收紅。但全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例大增，讓投資人無法過於樂觀。

倫敦FTSE 100指數上漲68.72點或1.14%，以6104.72點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚59.38點或0.47%，收在12660.25點。

巴黎CAC 40指數漲43.82點或0.90%，收4933.34點。

（中央社）