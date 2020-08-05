投信當主力 台股老神在在登12800

台股步步高 收盤站上12800點

股王大立光尾盤拉高、收漲2.1%，台股今天終場上漲92.38點，收在12802.3點；法人認為，多方仍掌控盤面，後續需觀察量能、指標、外資態度是否轉為對多方有利。

台積電獲買單挹注，今天盤中漲幅近2%，帶動加權指數一度上漲突破百點，隨後中小型股休息，權值股漲幅收斂，指數呈現高檔整理，終場收在12802.3點，上漲92.38點，漲幅0.73%，成交值新台幣2389.92億元。

類股表現方面，電子股漲0.86%，金融股漲0.2%；傳產族群的水泥、玻璃表現較佳，分別上漲1.77%、1.76%。

晶圓代工廠台積電終場上漲0.82%，收429元；大立光上漲2.1%，收3895元；鴻海翻黑下跌0.26%，收在77.9元。

金融股漲跌互見，富邦金、國泰金上漲0.24%、0.13%，分別收在41.4元、39.85元；兆豐金、中信金跌0.16%、0.26%，收32.2元、19.3元。

國泰證期指出，雖然目前大盤短、中、長期均線維持多方排列，但從量價角度來看，近期呈現價漲量縮、價跌量增的成交量，整體量價結構不佳。雖然多方仍掌控盤面，但上漲的不確定因素已經慢慢浮現，後續量能、指標、外資態度是否轉為對多方有利，為觀盤重心。

三大法人買超台股12.09億元

台股今天漲92.38點，收在12802.3點，成交值新台幣2389.92億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣12.09億元。

自營商賣超1.86億元，投信買超16.86億元，外資及陸資賣超2.91億元。

國泰證期指出，雖然目前大盤短、中、長期均線維持多方排列，但從量價角度來看，近期呈現價漲量縮、價跌量增的成交量，整體量價結構不佳。雖然多方仍掌控盤面，但上漲的不確定因素已經慢慢浮現，後續量能、指標、外資態度是否轉為對多方有利，為觀盤重心。

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