今日焦點股 重點摘要

今（8/5）日熱門焦點股如下：

（1）華紙與思創公司策略聯盟，以紙材取代塑膠的藍金市場大有斬獲，消息激勵今股價開高之後欲小不易，表現穩健。目前暫報8.46元，上漲1.81%。

華紙率先打進飲料大廠雀巢台灣供應鏈！由華紙供應無塑食安用紙原料，支援思創生產具獨家專利的彎曲高纖紙吸管，已在7月開始出貨給雀巢台灣公司，首批年度訂單預計供應1,800萬支，將搭配克寧國小生牛奶等三個飲料品項，8月起陸續推出搶市。

華紙董事長黃鯤雄日前在股東會上指出，石化原料以漿紙原料代替已有前例，華紙積極發展精緻化、特殊化、機能化的漿紙纖維應用，跨足食衣住行等領域，尤其在食領域著墨深，將分三步驟開發市場：

一是發展紙吸管取代塑膠吸管，二是推出替代塑膠淋膜紙杯、飲料塑膠膜的紙杯紙、紙封膜，瞄準手搖飲、超商微波食品封膜等市場；三是以全紙餐盒進軍免洗餐具市場。華紙企圖以紙張取代塑膠掀起市場革命，並建立非塑食安用紙生態圈，涵蓋台灣、紐澳、東南亞、歐盟等地逾20家廠商，打團體戰一起搶市。（工商時報 邱莉玲）

（2）美系外資著眼ABF載板供應短缺，將欣興目標價從70元大幅上調至新台幣100元，激勵欣興今天股價續強，盤中攻上漲停板73.7元，股價刷新2000年以來新高。

美系外資調高欣興目標價，一口氣從70元上調至新台幣100元，主要來自ABF載板供應短缺可能比市場預期更為嚴重。

欣興今天股價開高走高，爆出9萬張的大量，盤中攻上漲停板73.7元，股價創2000年以來新高。

美系外資認為AI/HPC應用快速成長的基板尺寸對供應影響一直被業界低估，這些基材需要高度複雜的工藝，再加上新的尺寸要求，共同對產量產生挑戰，從而降低ABF基材的有效產能。

美系外資指出，儘管產能連續幾年保持雙位數百分比的成長，但基板單位出貨量的成長實際上可能遠遠低於供應量的成長，即使考量未來數年擴產及海思生產晶片受到影響，供應短缺仍可能擴大。

同時，諸如欣興之類的先進供應商一直在為許多戰略客戶提供大量資源，用於技術開發以及建立專用生產線，這加劇了對未來兩個季度到2021年二線客戶供不應求的擔憂。

外資指出，隨著供應緊張，未來幾個月可能會發生以下情況，第一，供應商改變定價機制；二是高階客戶產能極度吃緊，導致二線客戶訂單過多；三是欣興可望對主力產品展望發表不錯能見度。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.世界(5347)：獲外資連4日買超，早盤股價彈升逾2%，收復5日線。

2.台積電(2330)：昨獲外資回補買超10533張，加上昨夜ADR漲1.57%，另傳三星5奈米卡關、高通緊急轉單求援，推升今早股價續漲至433.5元。

3.燁輝(2023)：外資昨終結連7日賣超，小幅回補買超64張，激勵今早股價續漲約3%，收復月線、季線。

4.網龍(3083)：外資偏多，昨擴大買超298張，今早股價續漲逾4%。

5.建準(2421)：第2季營收大增，上半年財報備受期待，多方無懼外資賣超，今早大漲3%，創2年8個月新高價。

6.奇力新(2456)：汽車、網通客戶拉貨挹注下半年營運動能，早盤攻高重回百元俱樂部。

7.全漢(3015)：第二季每股純益1.43元，賺贏去年全年，開盤直接跳空漲停鎖住。

8.欣興(3037)：外資看好成績單，喊出百元目標價，多方努力趕路，股價觸及漲停。

9.鮮活果汁-KY(1256)：7月營收年增15%，今年首度正成長，多方興奮攻高，漲幅超過2%。

10.東科-KY(5225)：7月營收9億45萬元，月增43.43%，股價維持反彈格局，幾乎收復7月下旬來的失土。

11.群聯(8299)：賣合肥兆芯股權，利益上看40億元，早盤上漲逾4%，重返300元關卡。

12.瑞昱(2379)：7月營收年增4成、前7月年增逾2成，獲外資按讚上看440元，股價再度踏上400元關，改寫波段高價。

13.威盛(2388)：可望搶下這波去美化商機，晨盤強攻漲逾5.5%，衝上短波高點。

14.立積(4968)：WiFi 6利多不斷，外資終止連6日賣超，股價上揚漲逾2.5%。

15.華新(1605)：認列地產＋急單，Q2寫近7季新高；三大法人昨轉買超千張，早盤續漲逾4%，登波段新高。

16.建碁(3046)：Q2轉盈，EPS0.01元，早盤漲停，一舉收復5日線、周線及月線。

17.精元(2387)：三大法人昨轉買超2879張，早盤漲逾5%，續戰50關。

18.兆遠(4944)：Q2轉盈，激勵連拉2根漲停，飛越月線。

19.長興(1717)：搶攻快篩商機，6月稅前獲利2.29億元，晨盤放量攻頂，衝上10年高價。

20.明泰(3380)：7月營收為30.20億元，年增143.10%，晨盤價量俱揚走高約6%，搶攻月線。

21.天宇(8171)：8月11日除息，吸引買盤卡位布局，早盤急攻漲停，寫6年高價。

22.瑞軒(2489)：Q3電視供應鏈拉貨動能強勁，下半年旺季可期，連兩日大漲5%，衝波段新高。

23.彩晶(6116)：庫藏股奏效，昨獲外資翻多大買2.4萬張，早盤續彈升5%，登7個月高峰。

（4）靶材廠光洋科今天公告表示，外界傳言半導體客戶訂單中止一事並非事實，出貨如常，營運一切正常。

光洋科半導體客戶7月底傳出製程出問題，光洋科當時公告指出，是因工程量化製程中參數的最佳化調整影響，已掌握原因及參數，將可協助客戶解決問題。

只是相關傳言持續不斷，光洋科今天再度公告說明，表示市場傳言半導體客戶問題未解決及訂單中止一事，並非事實。

光洋科指出，工程量化參數最佳化已於日前完成，製程管控優化，出貨如常，營運一切正常，朝著國內半導體綠色供應鏈穩健前進。

光洋科表示，對於市場不實訊息散播，必要時將採取法律行動，以保障投資大眾權益。光洋科今天股價表現疲弱，盤中一度達新台幣44.6元，跌0.9元，跌幅約1.98%。（中央社）

（5）成衣廠儒鴻、聚陽訂單回溫，估表現將逐月轉好。儒鴻今天股價盤中最高來到356元，上漲9元，漲幅逾2%，儒鴻將在下週召開法說會，料將進一步說明營運展望。

儒鴻主管指出，自各國解封後，隨運動及戶外服飾需求攀升，客戶先前取消的訂單陸續回流。整體而言，4月是谷底，料下半年表現將逐月向上；儒鴻將在下週召開法說會，儒鴻董事長洪鎮海將親自出席，屆時將進一步說明營運狀況及未來展望。

儒鴻今天盤中最高來到356元，上漲9元，漲幅逾2%，來到波段新高。成交量逾1000張。

另外，日系外資昨發布研究報告表示，儒鴻訂單能見度有望改善，預期下半年營收將逐季成長，重申優於大盤評等，目標價由360元調升到382元。

成衣大廠聚陽指出，訂單持續回溫，下半年表現看旺，睡衣、休閒、運動服飾為3大主力，加上防疫商品助攻，聚陽已經接到超過5000萬片口罩訂單，對營收挹注量能相當可觀，第3季能表現有望較去年更加強勢。

聚陽早盤股價最高來到183.5元，小漲1.5元，不過盤中漲幅收斂，在平盤附近遊走。（中央社）

（6）後疫情時代，市場看好運動概念股會是首波受惠族群，桂盟（5306）受惠自行車組車廠出貨暢旺，在手鏈條訂單能見度已看到2021年，未來獲利仍有上修空間！今（5）日開盤股價最高衝到198.5元的歷史高價、大漲了14元，漲幅超過7％，成交量已破1,600張。

歐、美市場自行車及電動自行車熱銷，中國市場也呈現爆發性成長，桂盟6月營收創下今年以來新高水準；第二季營收為13.99億元，季增28.8％、年增8.2％。

法人認為，桂盟受惠組車廠的需求居高不下、修補市場補貨力道可觀，目前兩岸工廠鏈條訂單滿手，第三季掌握訂單每月均逾5億元，季營收可望持續攀升，全年營收、獲利有機會改寫新高。法人預估，全年EPS超越9元可期。（工商時報 曾麗芳）

（7）窗簾廠龍頭億豐第2季毛利率達57.9%，創單季新高，營運後市可期，2家亞系外資及1家日系外資皆維持買進評等，目標價分別調高到450元、405元、405元。

億豐股價今天早盤最高來到348元、漲幅約3.26%，成交量超過1200張。

亞系外資發布研究報告指出，億豐今年第2季稅後淨利達新台幣12.06億元，季增47.7%、年增1.4%，超越市場預期。

外資推估第3季毛利率將再攀高至58.3%，主因解封後百葉窗銷售回溫、原物料價格有利、匯率走勢利多及生產效率提升，並將今明後年每股盈餘預估值調高7.1%、19.3%、23.1%至16.97元、20.57元、23.11元，維持「買進」投資評等，目標價從343元升到450元。

另一家亞系外資認為，億豐今年第2季毛利率高達57.9%，為市場帶來驚喜，考量億豐市占攀升及需求回溫帶動營收加速成長，毛利率仍有成長空間，將今明年每股盈餘預估值上修10%、12%至15.8元、17.5元，重申「買進」評等，目標價由310元調高至405元。

日系外資表示，億豐固定尺寸及客製化產品訂單能見度明確，已宣布美國德州廠將擴產因應需求，今年下半年利多因素包括生產效率改善、客製化產品平均售價提高、匯率走勢有利等，並看好中長期將受惠於市占攀升、執行力得宜及產業領導地位，獲利能見度有望再提高，維持「買進」評等，目標價從325元升到405元。（中央社）

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