半導體雙雄發威 外資回頭

資金浪潮促使台股8月行情熱絡可期，4日再度由台積電、聯發科「半導體雙帥」掛陣，帶領權值股大軍全線壓境，外資認錯回補56億元，台股終場大漲196.89點，以12,709.92點作收，上市各類指數全數收紅。

台股於7月28日量價齊創歷史新高12,951點後，陷入高檔盤整走勢，台積電也自466.5元高檔拉回讓出指數空間，中小型股以生技股及IC設計為首絕地大反攻，重新喚回買氣。

近期美台超級財報周利多不斷，在尖牙股財報亮眼，搭配NVIDIA向ARM提出併購題材撥開前景迷霧，抵銷新一輪振興法案卡關利空，台股人氣不墜，在內資軋外資的壓力下，外資4日率先終結連五賣，轉買56.06億元，帶領大盤終場以12,709點作收，漲幅1.57％，成交值2,135億元，連11日破2千億元大關。

台股兩大權值王台積電、聯發科占台股權重已達31.73％，4日股價分別回彈2.28％、5.17 ％，台灣50重量級個股中，除華南金及台灣大股價以平盤作收，以及遠東新、南亞科及日月光投控收黑外，其餘個股盡數收紅，盤面上更以半導體、印刷電路板（PCB）、車用電子、資產、自行車等個股爭相表現，帶動台股單日市值大增5,960億元。

華南投顧董事長儲祥生認為，現階段盤面處於「尷尬」時刻，資金行情充分燃燒，無論基本面好壞本益比同步拉高，台股走勢維持看回不回驚驚漲的格局。他強調，現階段操作要保持風險意識，空手投資人雖可以少量布局，卻切勿重壓及追高，同時以具備財報基礎的股票為主，相對而言風險較低。

統一投顧董事長黎方國指出，考量美國科技股獲利亮眼，以及美國ISM製造業指數等經濟數據超乎預期，加上大盤均線呈現多頭排列，若逢拉回，皆是不錯的進場買點。

宏遠投顧副總經理陳國清表示，除中美貿易戰等政治衝突是潛在利空外，也須提防股價漲多後，若接續公布的財報不比預期更強，恐將出現利多不漲或下跌的窘境，尤其接近美國總統大選，部分資金可能選擇提前逢高獲利了結，因此短線上切勿搶高，若出現大幅度修正才是較好的進場機會。