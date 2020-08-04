8月04日一分鐘強弱勢股

8月04日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

圓剛（2417）

10

新冠疫情二度復燃，遠端視訊題材加溫，股價衝破月線

國揚（2505）

10

減資45.4479％及決議Q2配息1.5元，重返12年高價

長興（1717）

10

國內首家獲疾管署抗體快篩試劑授權，並進行量產

力旺（3529）

10

驅動IC出貨帶動權利金收入，Q2合併營收創新高

杏國（4192）

10

新藥達臨床試驗收案人數，生技族群持續反彈，股價跌深後連五紅

亞諾法（4133）

9.99

新冠快篩試劑或歐盟認證，防疫題材發酵，股價連四日反彈

偉訓（3032）

9.94

Q2營收成長、獲利看好，KD指標向上，股價拉長紅K線

台康生技（6589）

9.93

政院編列百億預算支持，傳有望挑大樑生產新冠疫苗

同致（3552）

9.93

傳打敗法商、搶下特斯拉零組件訂單，最快有望Q4開始出貨

中天（4128）

9.91

自結第二季稅後純益20.62億元，單季賺逾半個股本

製表：鄭郁平

8月04日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

聰泰（5474）

9.87

法人買超，惟短線漲幅過大，終結連四紅，5日線失守

保銳（8093）

8.14

5-6月EPS 0.24元，三大法人賣超，股價拉回整理

撼訊（6150）

7.83

比特幣突破12,000美元後閃崩，股價連兩日下跌

高端疫苗（6547）

4.14

外資4日賣超501張，股價進入季線保衛戰

國光生技（4142）

4.02

今年漲幅183%，外資4日大賣2,510張，月線有守

毛寶（1732）

3.93

外資賣超318張，K線終結連四紅，股價拉回整理

健亞（4130）

3.64

月線反壓沈重，股價跌破5日線，法人仍維持買超

云辰（2390）

3.63

外資大賣1,109張，持股比率僅0.88％，月線失守

威剛（3260）

3.31

下半年產品價格看淡，外資大賣1,726張，連二日賣超

日馳（1526）

3.11

終結連四紅，外資買超565張，第二季EPS 1.32元

製表：鄭郁平

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