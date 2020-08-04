8月04日一分鐘強弱勢股
8月04日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅
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強勢原因
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圓剛（2417）
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10
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新冠疫情二度復燃，遠端視訊題材加溫，股價衝破月線
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國揚（2505）
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10
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減資45.4479％及決議Q2配息1.5元，重返12年高價
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長興（1717）
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10
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國內首家獲疾管署抗體快篩試劑授權，並進行量產
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力旺（3529）
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10
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驅動IC出貨帶動權利金收入，Q2合併營收創新高
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杏國（4192）
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10
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新藥達臨床試驗收案人數，生技族群持續反彈，股價跌深後連五紅
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亞諾法（4133）
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9.99
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新冠快篩試劑或歐盟認證，防疫題材發酵，股價連四日反彈
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偉訓（3032）
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9.94
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Q2營收成長、獲利看好，KD指標向上，股價拉長紅K線
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台康生技（6589）
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9.93
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政院編列百億預算支持，傳有望挑大樑生產新冠疫苗
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同致（3552）
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9.93
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傳打敗法商、搶下特斯拉零組件訂單，最快有望Q4開始出貨
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中天（4128）
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9.91
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自結第二季稅後純益20.62億元，單季賺逾半個股本
製表：鄭郁平
8月04日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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聰泰（5474）
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9.87
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法人買超，惟短線漲幅過大，終結連四紅，5日線失守
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保銳（8093）
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8.14
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5-6月EPS 0.24元，三大法人賣超，股價拉回整理
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撼訊（6150）
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7.83
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比特幣突破12,000美元後閃崩，股價連兩日下跌
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高端疫苗（6547）
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4.14
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外資4日賣超501張，股價進入季線保衛戰
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國光生技（4142）
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4.02
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今年漲幅183%，外資4日大賣2,510張，月線有守
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毛寶（1732）
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3.93
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外資賣超318張，K線終結連四紅，股價拉回整理
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健亞（4130）
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3.64
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月線反壓沈重，股價跌破5日線，法人仍維持買超
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云辰（2390）
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3.63
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外資大賣1,109張，持股比率僅0.88％，月線失守
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威剛（3260）
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3.31
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下半年產品價格看淡，外資大賣1,726張，連二日賣超
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日馳（1526）
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3.11
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終結連四紅，外資買超565張，第二季EPS 1.32元
製表：鄭郁平
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