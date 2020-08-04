3大法人買超75億 台股大漲196點登高12709

台股漲近200點作收 法人看多頭行情持續

歐美股上漲，台股今天力甩昨日頹勢，開高走高，終場收在最高點12709.92點，分析師看好，台股今天收盤站回5日均線，意味著多頭行情持續。

美股那斯達克指數再創新高，歐股上揚，台股3日下跌151.77點，今天展現反攻態勢。

台股今天以12577.88點開出，加權指數早盤上漲逾百點，收復5日線12619點附近，隨後維持高檔整理。

台股加權股價指數今天終場上漲196.89點，收在12709.92點，漲幅1.57%，成交值2115.11億元

觀察權值股表現，台積電上漲2.28%，收425.5元，聯發科漲5.17%，收732元；聯電受惠ADR大漲，收盤上漲3.15%，收24.55元。

大立光小漲0.39%，收3815元；鴻海上漲1.3%，收78.1元。

PCB族群南電攻漲停111.5元，欣興漲5.68%，收67元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電今天走勢相對平緩，由其他股票帶動，市場氣氛樂觀，收盤收復5日均線，意味著多頭行情持續。

三大法人買超台股75.44億元

台股今天漲196.89點，收在12709.92點，成交值新台幣2115.11億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣75.44億元。

自營商買超12.64億元，投信買超8.12億元，外資及陸資買超54.68億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台積電今天走勢相對平緩，由其他股票帶動，市場氣氛樂觀，收盤收復5日均線，意味著多頭行情持續。

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