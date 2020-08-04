上市、櫃企業營運快報

今（8/4）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.精密沖壓廠和勤精機自結7月合併營收新台幣1.97億元，較6月1.56億元成長26%，比去年同期1.52億元增加29.7%。法人預期和勤下半年業績可望逐月攀升。

累計今年前7月和勤自結合併營收11.75億元，較去年同期11.17億元成長5.25%。

展望下半年，法人預估各品牌車廠排定新車上市時程，以及美系電動車銷量走高，加上硬碟訂單回復平穩，隨著汽車與硬碟步入傳統旺季，下半年單月營收預計可逐月攀升。

2.商業創新空間設計裝修服務業者匯僑室內裝修設計公司，預計8月25日掛牌上市。配合初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共5100張，其中4080張採競價拍賣，競拍期為明天起至8月7日止。

匯僑室內裝修設計公司表示，競拍期間為8月5日起至8月7日止，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為新台幣35.43元，每標單最低1張，最高510張，以價高者優先得標，並於8月11日上午10時開標。

3.華新麗華電力電纜及不鏽鋼銷售穩定，第二季出售大陸南京華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」，銷售金額約人民幣13億元，第二、三季陸續交屋，第二季先認列七成，轉投資華新科等公司獲利回升。

華新第二季獲利可優於第一季，今(4)日下午召開法說會，早盤股價先表態上漲0.10元而以14.40元開出，目前呈上漲走勢。

4.Google宣布中價位Pixel 4a即日起在台預購，將於9月10日在台上市，售價為11,990元，台灣大哥大實體門市也將於10月中開賣，而有別於以往都在10月才亮相新一代旗艦機，Google也在昨日凌晨一併宣布將在今年秋季推出Pixel 4a的5G版約支援5G的Pixel 5，並同時4a 5G版售價為15,990元，但Pixel 5價格未公布。

5.裕隆集團持續進行集團各事業體體質改造及整頓，朝向輕資產發展，今晚公告納智捷將辦理減資彌補虧損，減資比率高達99.49%，減資後資本額僅剩新台幣5000萬元；裕隆預計減資後於8月將再辦理增資。

6.近日有民眾反映澎湖民宿參加安心旅遊，卻惡意調漲房價，觀光局表示，7月1日活動開跑時即函請各縣市政府向參加「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」之旅宿業者宣導，切勿因參與活動而調高房價，並請縣市政府不定期就業者之房價進行蒐集查察，維護旅客權益。

7.第二季企業獲利無疑鼓舞市場信心，特別宅在家的科技、非核心消費概念股，表現持續超乎市場預期，但股價持續上漲，造成估值偏高，股市已來到十字路口，此該如何投資？法人表示，進入8月傳統淡季，全球入息、多元資產收益基金進可攻退可守。

8.宏碁旗下資安服務商安碁資訊董事會今天通過第2季財報，在資安平台建置服務貢獻下，營收達新台幣1.82億元，年增20.76%；稅後淨利1790.9萬元，年增23.92%；每股盈餘1.1元。

9.證交所、券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的「109年度證券商ETF及ETN競賽」，7月ETF交易進步獎及ETN交易進步獎出爐，分別為福邦證券、元富證券城中分公司，可獲得20萬元與10萬元獎金。

10.上周多空消息夾雜下，全球股市普遍彈升，富達投信表示，然整體股票基金持續賣超，並擴增到18.8億美元，其中仍以美國股票型基金賣超最大，在各類股中，醫療保健股仍吸金，買超 10 億美元，持續奪冠。