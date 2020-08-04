今日焦點股 重點摘要

今（8/4）日熱門焦點股如下：

（1）彩晶（6116）3日宣布將執行庫藏股，預定買回區間價格約6～10元，預定買回數量約15萬張。庫藏股發威，彩晶4日早盤大漲、隨即攻上漲停價7.67元。

彩晶第二季營收約為36.57億元，較前一季增加約7％，營業毛利約為6,600萬元，營業損失約為3.76億元，稅後淨損約為3.88億元，基本每股損失為0.12元。第二季底每股淨值約為12.82元。

第二季毛利率、營業利益率、營業利益+折舊攤銷率及淨利率分別為2％、-10％、6％、以及-11％。第三季是傳統旺季，各應用需求回溫、價格也反彈，損益將大幅改善。（工商時報 袁顥庭）

（2）長興材料工業昨天宣布獲得疾管署2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體快篩試劑授權，為國內首家獲得疾管署授權此技術廠商。長興今天股價直奔漲停鎖在新台幣34.65元。

長興表示，將量產的冠狀病毒疾病抗體快篩試劑，為偵檢人體內是否有因感染病毒而產生的免疫球蛋白，可追蹤受測者是否曾遭受病毒侵入感染史。

長興強調，快篩試劑操作流程簡單，僅需採血即可使用，無需搭配設備機台，15分鐘內即能有效判別是否曾經感染病毒，準確率達98%，敏感性93%，特異性99%，即使是無症狀感染者也能有效篩檢。

長興指出，自疫情爆發後，生醫團隊運用過去累積技術經驗，承接疾管署研發冠狀病毒疾病抗體快篩試劑並完成技術移轉。目前產品已進入量產階段，待取得快篩試劑專案製造後，即可協助國內外防疫應用。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.中鋼(2002)：砸20億設備更新，Q3轉盈有望，惟外資持續擴大賣超，今早僅小漲表態。

2.豐興(2015)：再調漲廢鋼、鋼筋盤價，股價續漲、收復季線。

3.大宇資(6111)：旗下正式授權遊戲「仙劍奇俠傳-宿命」近期正式上線，有望推升營運，今早股價收復80關、月線。

4.聯電(2303)：昨夜ADR大漲14.32%，激勵今早股價一度飆漲逾8%、達25.8元，惟逢高出現連續賣單，漲點直落至約3%。

5.世紀鋼(9958)：風電題材續吹，短均上揚，早盤股價一度彈升逾4%，追平前高96.9元。

6.大同(2371)：陷入經營權之爭，遭外資擴大賣超，3日失守15.5元淨值，今早多頭進場搶救拉抬股價一度升至15.05元、漲幅逾4%，惟空軍仍緊盯。

7.日馳(1526)：營運續強，今日法說登場，早盤多頭搶進，挾量強漲約6%。

8.旭暉應材(6698)：Q4拚轉盈，股價回檔幅度已深，今早上攻2%，拚返回50元脫離谷底。

9.台光電(2383)：看好業績面，投信連2日買超抵消外資出貨影響，早盤走高到181元。

10.欣興(3037)：Q3進入營運旺季，股價穩健向上來到65.7元，再創本波高點。

11.南電(8046)：今年每股淨利將挑戰5元，股價突破百元後多頭格局不變，今早強拉半根漲停板。

12.國揚(2505)：處分大南港土地獲利入帳，第2季擬配息1.5元，股價歡呼走高逾7%。

13.朋億(6613)：Q2獲利季增五成、Q3續攻，今早再跳空攻高，朝150元前進。

14.億豐(8464)：全球大擴廠為營運添翼，股價呈現V型反轉，上攻5%。

15.聚隆(1466)：防疫產品出貨增，Q3營運加分，今拉出第二根漲停後獲利了結賣壓漸出，漲幅收斂至約5%。

16.力麗(1444)：環保紗傳獲蘋果訂單，連拉2根漲停慶賀，衝上5個月高價。

17.彩晶(6116)：祭庫藏股，今起買回15萬張，在買盤簇擁下放量攻漲停。

18.長興(1717)：新冠抗體快篩試劑將量產，激勵開盤跳空鎖漲停，委買張數高掛逾3萬張。

19.台康生技(6589)：傳將成新冠疫苗供應商，今拉出第二根漲停，登1個月高。

20.系微(6231)：6日受邀法說，早盤吸引買盤卡位，股價勁彈5%，重返五日線。

21.緯創(3231)：印度擴大招工，預期本季新iPhone機款組裝業務就將上線，早盤走揚漲近2%。

22.信驊(5274)：第2季獲利創單季新高，7月營收年增5成，股價強漲逾2.5%。

23.精元(2387)：蘋果題材飄香，買方墊高，晨盤上漲逾3.5%，再寫波段新高點。

24.圓剛(2417)：外資回頭力挺，宅經濟題材重燃漲風，早盤挾量上揚逾4.5%。

25.迅杰(6243)：PC供應鏈出貨暢旺，營運拚步步揚，股價衝漲觸及漲停價，登上短波高價。

（4）宏達電近一個月以來連續處分電子商務平台業者Shopify持股，處分利益可望上看新台幣24.88億元，法人看好，宏達電第3季有望倚靠處分Shopify，力拚單季損益兩平。消息激勵周二股價開高走高，重返30元之上，表現穩健。

宏達電近一個月以來連續處分電子商務平台業者Shopify持股，已於7月9日、7月30日及8月3日公告處分共4萬5005股，3次處分利益分別為3.5億元、5.19億元、4.89億元，合計已達13.58億元。

宏達電今天再公告，公司董事會決議通過擬處分HTC Investment （BVI） Corp.持有的Shopify股權，尚未處分3萬8491股，以7月31日收盤價估算，預計處分利益約11.3億元，但實際處分利益將按處分當時股價而定。

Shopify是加拿大的線上開店、電子商務平台，在美國紐約證交所掛牌，因疫情爆發、歐美封城，宅經濟發燒，Shopify股價飆漲，宏達電趁勢獲利。

整體而言，宏達電近月以來陸續處分Shopify所有持股，估計處分利益合計可達24.88億元，法人分析，以宏達電第1季稅前虧損18.5億元計算，第3季有望倚靠處分Shopify，力拚單季損益兩平。

宏達電首季營業淨損18.5億元，營業利益率負139.2%，稅後淨損16.9億元，每股稅後虧損為2.05元，虧損幅度為近7季以來最少。（中央社）

（5）晶圓代工廠聯電盤股價走強，最高來到25.8元，上漲8.4%，是2004年6月上旬以來高點。聯電預期第3季晶圓出貨將持平表現。

隨後聯電股價漲幅收斂，盤中來到24.7元，漲3.78%。

聯電日前指出，展望第3季晶片需求依然強勁，預期產能利用率將維持95%高檔水準，晶圓出貨較第2季持平，產品平均售價也將持平，毛利率約20%。

聯電表示，上半年28奈米設計定案較去年明顯增加，第3季將獲得更多新的28奈米產品設計定案，更多運用在4G和5G智慧手機等無線應用產品也將進入量產，將使28奈米客戶更多元化。

美系外資法人日前表示，聯電受惠8吋及12吋晶圓製程需求優於預期，下半年獲利率將走揚；其中聯電8吋晶圓產能吃緊狀況可能持續到今年下半年。

此外28奈米以外的12吋晶圓成熟製程稼動率，有望維持健康水準至下半年，動能來自中低階智慧型手機需求改善、電視需求復甦及藍牙耳機等無線通訊應用需求上升。

聯電第2季營收新台幣443.86億元，季增5%，毛利率23.1%，較第1季攀高3.9個百分點，本業營業利益58.46億元，季增71.2%，業外收益同步好轉，歸屬母公司淨利66.81億元，季增202.7%，創9年多新高，每股純益0.55元。（中央社）

（6）錸寶（8104）公布第二季稅後淨利7000.9萬元，每股盈餘1.04 元、寫下近7個季度以來的高點。上半年稅後淨利約7453.7萬元，年增近6成，每股盈餘 1.1元，上半年獲利超越去年全年。

錸寶第二季獲利亮眼，4日上演慶祝行情，早盤股價大漲逾4％，均價約56.3元。

錸寶第二季營收4.37億元，季增61.74％、年增10.17％，毛利率26.77％、相比上季增加逾12個百分點，本業轉盈，營業利益約6165萬元，稅後淨利 7000.9 萬元，每股盈餘1.04元，寫下近7個季度以來的高點。

上半年稅後淨利約7453.7萬元，年增近6成，每股盈餘 1.1元，上半年獲利超越去年全年。（工商時報 袁顥庭）

（7）大同公佈自結6月每股虧損0.07元，今(4)日市場盛傳2家金融機構要求大戶融資補倉近8億元，早盤獲買盤敲進，上漲0.20元而以14.60元開出，最高曾達15.05元，終止連續3天股價跌停，目前股價呈現上漲走勢。

大同經營權爭奪戰進入延長戰，外資預期短期無解，7月20日起賣超，尤其7月31日大同市場派發聲明提到MSCI預計8月中旬調整成分股，將替剃除大同，引發市場恐慌，連續11天合計賣超逾8.08萬張，7月31日賣超31,139張，3日單日大賣44,445張最多，致使大同連續3天拉出跌停。

大同昨日被證交所列為警示股，也公布自結6月合併營收27.47億元，稅前虧損4.76億元，本期淨損4.87億元，每股虧損0.07元。

今日市場盛傳大同股價重挫，大戶融資抵押品恐難保維持率，已有1家券商7月31日發出斷頭存證信函，要求8月3日中午12點補倉，補足抵押擔保品差額，否則股票將斷頭。

另一家金融機構也計畫今日發出質押股票斷頭存證信函，必須在限期內，必須補足質押差額，大戶必須補足2家金融機構近8億元差額。據了解，大同大戶可能獲得金援撐盤，讓今日股價不再下跌，減輕補倉金額壓力。（工商時報 沈美幸）

（8）上市營建股國揚（2505）昨（3）日董事會，宣布發放「大紅包」給股東，總計將配發去年度股利每股現金0.15元、今年第二季首度實施「季季配」發放股利1.5元、加計減資退還股款給股東4.544795元，合計達6.194795元之後，今（4）日一開盤，果然大噴出，高唱股利行情！盤中強鎖30.80元的漲停價，漲幅達10％，已重返12年最高價。

國揚總經理彭邵齡表示，國揚下半年將邁向完工交屋高峰，加上五月以總價272.87億元，成功處份掉耕耘長達15年的台北市「大南港土地」案，獲利滿滿，手中現金錢太多，因此董事會決議回饋給股東，大手筆配發股利。

國揚昨天宣布上述利多後，今天一開盤，法人頻頻按讚，股價爆量強漲，午盤已突破27,791張。

國揚正朝向控股公司來轉型，並伺機加碼轉投資其他子公司，以創造更多長期穩定的獲利來源，因此決議於9月18日召開股東臨時會，討論減資案。預計減資45.55795％，以後股本將成為38億元。

國揚下半年將進入完工交屋高峰，預計全台有兩筆新案完工。包括10月將有總銷30億元「南方莊園」、22億元「翡翠森林-金澤區」，完工交屋，另外總銷37億元「早安國揚」、總銷70億元「國揚矽谷」，可能會延到明年交屋。（工商時報 蔡惠芳）

（9）日系外資發布研究報告表示，紡織股王儒鴻訂單能見度有望改善，預期下半年營收將逐季成長，重申優於大盤評等，目標價由360元調升到382元。

儒鴻股價今天盤中最高來到352.5元、漲幅約4.4%，成交量逾1200張。

日系外資調查發現，儒鴻今年第3季訂單能見度改善，推估第3季營收將年減8.4%，優於先前預測的年減16.7%；第4季營收將年減0.3%，也優於先前推測的年減1.3%，主要因為運動及戶外服飾需求攀升，從7月下旬開始湧現急單。

日系外資進一步分析，儒鴻今年第2季營收規模收斂，導致毛利率承壓，但在需求提升、產能利用率及外包比率改善、規模經濟放大之下，今年下半年毛利率有望逐季走揚。

日系外資看好儒鴻在Nike、Under Armour等客戶訂單市占攀升，在台灣紡織業仍是表現較佳的個股，維持「優於大盤」評等，目標價從360元升到382元。（中央社）

（10）IC載板大廠南電今天盤中股價攻上漲停111.5元，創2011年7月下旬以來高點。法人預估南電今年業績和獲利均有機會創9年來高點，每股純益接近5元。

展望今年業績表現，南電預期到第4季業績獲利可望逐季成長。客戶7奈米晶片載板、行動裝置和相機模組應用，將是第3季主要成長動能，預期上半年和下半年業績比重約45比55，下半年可優於上半年。

法人預估，南電今年業績目標超過新台幣365億元，稅後獲利超過31億元，均有機會創9年來高點，每股純益接近5元。

觀察ABF載板產能布局，法人預估，南電今年ABF月產能可提升到2860萬顆，BT載板擴充系統級封裝（SiP）產能，產能增加5%到10%，因應5G智慧型手機、雲端運算和大數據應用，加上美系處理器大廠新平台以及新晶片產品應用帶動，預估ABF載板供應吃緊情況會延續到明年。

南電先前指出主要ABF載板產能仍在台灣，中國大陸昆山廠預計今年底擴增約10%的ABF載板產能，另外消費性電子應用所需的系統級封裝需求第3季有顯著成長。

展望第3季營運表現，本土法人預期，南電ABF載板出貨持續走強，主要是中國手機晶片設計商急單、加上美系處理器大廠和手機晶片設計大廠拉貨強勁；此外BT載板受惠穿戴式裝置、美系真無線藍牙耳機以及相機模組應用拉貨；車用和遊戲機加持，印刷電路板（PCB）需求持續回溫。

法人預估，南電第3季業績有機會超過新台幣100億元，季增9%到10%，衝2011年第4季以來高點，稅後淨利有機會超過10億元，每股純益超過1.6元，獲利拚36個季度高點。（中央社）

（11）瑞昱(2379)第二季營收優於預期，美系外資針對瑞昱出具最新研究報告指出，看好瑞昱市占率持續提升，加上大陸半導體自主化和TWS成長空間大，重申瑞昱「加碼」評等，目標價由380元調高至440元。

瑞昱第二季營收173.38億元，季增加8.85%，寫下單季歷史新高紀錄，累計上半年總營收332.66億元，年增18.74%。

美系外資指出，看好瑞昱在新冠肺炎疫情帶動下，居家辦公、遠端教學趨勢持續，帶動PC、WiFi等產品需求增溫，有利於瑞昱產品市占率提升，加上大陸半導體自主化和真無線藍牙耳機(TWS)單晶片基本面看好，重申瑞昱「加碼」評等，目標價由380元調高至440元，另外，也調高今明年獲利預估10%、22%。

美系外資表示預估瑞昱第三季營收將季增9%、年增18%達190億元，除在家辦公帶動WiFi產品需求，預估電視晶片相關產品庫存回補也相當強勁，預估瑞昱第四季營收季減1%，年增10%，可望優於市場預期，且瑞昱到2022年前，每股盈餘年複合成長率將可達20%。（時報資訊 王逸芯）