道瓊漲236點那指創新高 聯電ADR狂飆14%

美股收紅 那指再創新高

市場關注華府政壇磋商聯邦紓困案的同時，在微軟公司可能購併影音平台TikTok的推升下，美股那斯達克指數周一再創新高。而普被台股投資人關切的台積電ADR也止跌回穩，聯電ADR更是大漲逾14%。另外，蘋果股也持續勁揚，周一大漲2.5%。

聯電主攻的28奈米商品近期火紅，激勵在美股掛牌的ADR連番大漲；聯電ADR周一在美股收4.23美元，大漲0.53美元，漲幅14.32%。台積電ADR則止跌回穩，小漲0.06美元，報78.95美元。日月光投控ADR則逆勢小挫。

科技股那斯達克指數勁揚157.52點或1.47%，以10902.80點作收。另外，費城半導體指數收漲40.86點，漲幅1.91%，報2177.27點。

道瓊工業指數大漲236.08點或0.89%，收在26664.40點。

標準普爾指數漲23.49點或0.72%，收3294.61點。

(數位編輯)

投資人逢低買進 歐股上揚

由於經濟數據令人產生希望，投資人逢低進場，歐股今天上揚。

倫敦FTSE 100指數攀升135.09點或2.29%，以6032.85點作收。

法蘭克福DAX 30指數勁揚333.62點或2.71%，收在12646.98點。

巴黎CAC 40指數漲92.24點或1.93%，收4875.93點。

（中央社）