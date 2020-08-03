玉晶光近衛隊再添生力軍 花旗環球喊買

台股受疫情再起疑慮、短線漲多回檔，外資圈正將目光對準步入拉貨旺季的蘋果供應鏈，花旗環球初評玉晶光（3406）「買進」、加入光學二哥多頭俱樂部，賦予920元推測合理股價，送暖蘋果供應鏈大廠。

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋，最新加入玉晶光多頭陣營、賦予920元推測合理股價，也是繼摩根大通、美銀、凱基之後，大型研究機構中第四家開啟對玉晶光基本面研究者，且這四大機構全數喊買，顯見外資圈看玉晶光後市具高共識度。

賴昱璋長期展現對股王大立光掌握度，於光學族群研究深獲客戶信賴。此次他選在天風國際郭明錤示警光學產業競爭壓力，以及美銀護航玉晶光後，緊接著開啟玉晶光投資評等，引起市場相當注意。有趣的是，從外資圈看待台系兩大光學一線廠的投資順序來看，可以發現，不論是摩根大通、凱基投顧或花旗環球，已然凝聚「優先買進玉晶光、再來才考慮大立光」共識，投資風氣與過往股王一枝獨秀時，天差地遠。

花旗環球強調，玉晶光有三大優勢，投資順序優於大立光：一、iPhone營運占比高，且市占繼續擴張。二、鏡頭升級未來一年內放緩，有助玉晶光拉近與大立光技術差距，又能搶攻市占。三、營運執行效率提高。

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