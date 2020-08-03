盤中》台股大跌逾120點 回測10日線

市場擔憂疫情再度來襲，台股震盪走弱，一度下跌逾百點，10日線一度失守，目前在12560點附近整理。法人表示，短線需觀察大盤能否守住10日線，若跌破大盤短線恐承壓。

市場擔憂國內第二波疫情是否來襲，台股今天主要權值股遇壓，口罩和生技族群強勢，大盤呈現震盪走弱格局，盤中跌破5日線約12617點和12600點整數關卡，最低來到12513點，下跌逾百點，一度跌破10日線，盤中最低點一度來到12513點。

到11點22分，台股加權指數來到12541點，下跌123點，跌幅0.97%，成交值來到新台幣1552億元，電子股盤中跌0.72%，金融股跌0.57%。

主要電子權值股高檔震盪，晶圓代工龍頭台積電盤中來到420元，下跌1.29%，股王大立光盤中來到3810元，小跌0.39%。鴻海盤中翻黑來到77.7元，小跌0.89%。

聯發科盤中漲幅收斂來到706元，小漲0.71%，日月光投控來到72.2元，跌4.5%，聯電盤中來到23.8元，上漲6.49%。

兆豐國際投顧表示，今天權值股受壓、口罩類股大漲，反映市場擔憂國內第二波疫情來襲的風險，此外上週外資法人賣超，也一定程度壓抑台股今天走勢，預估今天量能約2100億元。

展望台股後市，兆豐國際投顧指出，上週台股一度攻上歷史新高13031點後回檔，留下長黑K棒，不過仍未破壞線型，7月份台股沿著10日線上攻；預期短線需觀察大盤能否守住10日線，若未跌破走勢高檔整理，若跌破大盤短線恐有賣壓。