業績抗震股價值浮現 領航興櫃

主計總處7月31日概估國內第二季經濟成長率（GDP）衰退0.73％，創金融海嘯以來單季最大跌幅，美國第二季GDP更是暴跌32.9％，業績抗震股價值浮現，尤其下半年有望續航的個股，更成為興櫃盤面領頭羊。

興櫃市場成交值連續四周維持百億元水準，上周達110.96億元，資金同時從特定電子及生技公司流向部分業績股，包括7月1日甫登錄興櫃的遊艇俱樂部業者亞果遊艇、專業耳機製造商安普新、半導體材料製造商晶呈科技、無塵室業者泰創工程、光學鏡頭廠久禾光及多元視訊轉換解決方案晶片開發商安格等。

亞果遊艇為今年少數營運大幅成長的觀光業者，主因在於公司客戶瞄準頂級商務人士，受限疫情無法出國，遊艇出遊率反而逆勢成長，上半年營收達1.14億元，年增60.27％，創歷年同期新高，下半年隨新會員卡推出及新船艇加入，營運可望維持強勢成長動能，上周均價強彈25.52％。

安普新也受惠居家商機與遠距工作需求，耳機銷售量大幅提升，連續兩個月年增率逾二倍，累計上半年營收突破10億元大關，較去年同期成長71.39％。公司擬於18日除息0.45元、除權0.5元，近期股價緩步盤堅，均價上周上漲15.91％。

除業績股以基本面做為支撐，股價齊步表現外，即將掛牌上市的匯僑設計31日也宣布將辦理上市前現金增資600萬股，每股暫訂價格達45元，在前景一片光明下，均價上周大漲30.8％，榮登興櫃漲幅王的寶座。

匯僑設計與艾姆勒皆有望成為今年遞件申請、首檔轉上市業者，因疫情打亂產業前景，上半年首次公開募股（IPO）案件驟減，所幸隨景氣陸續復甦，上周包括叡揚資訊、常廣、亨泰光等三家業者皆遞件申請轉上櫃，創今年單周新高。

此外，上周天線廠耀登也遞件申請轉上市，成為下半年首家遞件上市公司，主辦券商國票證券指出，耀登7月下旬正式取得經濟部工業局科技事業之核准函，並於31日正式向證交所提出上市申請，耀登以自身關鍵技術在5G市場中成為一股新興勢力，後市成長態勢備受市場關注。