台股新一周展望 法人看好八類股

台股上周各類股漲跌互見，以半導體類指數上漲8.62％最強勢，造紙類指數下跌5.26％最弱勢。康和投顧預期本周指數將在12,400-12,900點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：IC設計股、記憶體股、半導體設備材料股、面板股、Mini LED股、板卡股、汽車零件股、運動概念股等。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國際利多因素，包含：

1.美國Fed 7月份FOMC利率決策例會，會後公佈維持既有寬鬆基調之貨幣政策，零利率政策至少會維持至2022年，且資產購買規模或政策維持當前購買速度及金額不變，有利於台股資金行情持續發酵。

2.FAAG美科技業四大巨頭陸續公佈財報優於市場預期，主因雲端相關需求持續強勁，且廣告需求雖呈現下降，但下降幅度低於市場與公司預期，而廣告需求於2Q落底後，可望逐季恢復成長動能，有利於整體科技股後續表現。

3.美中近期雖有互關總領事館事件，但美中貿易衝突持續淡化，中國除加大購買美國商品之外，也將針對知識產權問題做出最大改善，短期美中貿易協議破局機會偏低。

4.EIA公佈上上周原油庫存大幅減少1,060萬桶，減幅優於市場預期，由該數據判斷市場對於經濟復甦信心提升，經濟復甦動能可望延續。

台新投顧預期本周指數區間12,300-13,100點

台股上周震盪攻堅行情，31日加權指數收盤為12,664.80點，較24日累計上漲360.76點，周漲幅為2.93％。台新投顧本周看好六大題材類股，包含：IC設計股、晶圓代工股、工具機股、5G手機零組件股、電動車股、汽車零組件股等，研判本周指數將在12,300-13,100點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.國際資金持續流入，台股挹注資金動能。

2.第三季進入電子業傳統營運旺季，有利於業績表現。

3.各國逐步解封，重啟經濟活動。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.國內外財報高峰期，業績表現以及營運展望變數仍在。

2.國際地緣政治風險不確定因素。

3.部分國家爆發第二波疫情。

凱基投顧估六大利多撐腰

凱基投顧預期本周指數在12,300～12,850點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：驅動IC股、自行車股、IC設計股、散熱股、ABF股、面板零組件股、PCB股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期六項國際利多因素：

1.IHS Markit美國7月製造業PMI由49.8上升至51.3重返擴張，服務業PMI也由47.9上升至49.6；綜合PMI增加2.1個百分點至50，達六個月來高點。

2.美國6月新屋銷售經季節調整後月增13.8％至77.6萬戶，年增6.9％，優於市場預期的70萬戶。

3.IHS歐元區製造業PMI由前一月的47.4上升至51.1優於經濟學家預估的50；服務業PMI由48.3上升至54.8；綜綜合PMI由48.5上升至54.8，優於市場預期。

4.Fed利率決策會議後決議維持聯邦基金利率0％～0.25％不變，並重申持續寬鬆貨幣刺激經濟的措施。

5.美國第2季GDP季增年率初值為-32.9％，優於市場預期的-34.6％，Fed紐約分行模型預估美國第三季經濟將成長13.1％。

6.美國上上周初領失業救濟金人數為143.4萬人，優於經濟學家平均預估為145萬人。

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