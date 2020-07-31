15檔Q3夢幻股 法人搶

資金行情推升下，台股7月成功越過12,682點歷史高點，進入8月，分析師建議投資人可關注法人卡位第二季財報佳、第三季展望續強的個股，包括欣興、景碩等15檔夢幻明星股，獲三大法人青睞提前布局。



挾各國貨幣、財政政策寬鬆，推升美股、台股強勁走揚，股市呈現的熱度已完全擺脫新冠肺炎疫情帶來的衝擊。富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台灣防疫措施控制得宜，且今年受惠中美貿易戰的轉單效益，更凸顯國內電子業技術領先優勢，尤其護國神山台積電扮演多頭總司令，帶領台股衝破12,682點，更一度達13,031點歷史新高。



展望8月選股，蕭乾祥建議投資人將資金從投機股轉進具有基本面，且未來展望能見度高的個股，尤其第二季營運已展現強勁力道，市場資金匯集的熱門股。依據篩選條件，計有欣興、景碩、宏碁、聯詠、微星、健策、零壹、強茂、建準、欣銓、世界、雙鴻、希華、精材、義隆等個股。



台新投顧副總黃文清表示，法人提前卡位布局的個股集中在電子族群，並分布在5G應用、筆電、伺服器及貿易戰下訂單轉移的受惠股，其中欣興第二季EPS為0.99元，寫下35季新高；景碩第二季EPS為0.52元，較去年同期轉盈，已連續兩季獲利。欣興、景碩均為PCB供應鏈，5G新商機給予業者新的成長動能。



黃文清表示，台股歷經衝過萬三後拉回500點再緩步墊高，31日收12,664點，資金僅是逢高獲利了結並換股操作，仍在場內積極尋找投資標的。



永豐投顧總經理李學詩認為，每年8月中是半年報最後公告期限，獲利優良的公司往往提前召開法說、公布第二季獲利及釋出未來營運展望，以目前蒐集訊息與近期法說情況來看，許多績優公司不受疫情影響，營運可望繳出佳績，8月中的財報情況偏向利多，投資人可把握8月上旬多頭行情。