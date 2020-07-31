台股8月天 有望再現萬三

台股本周叩關萬三，同日並出現逾3,400億元鉅量，價量雙雙改寫歷史新猷，在權值龍頭台積電漲勢暫歇下，生技指標「天國一輝」近二日重現生機，為散戶打破低迷氛圍，維繫盤面熱度，專家認為，指數量能控制得宜，台股轉向基本面行情，目前靜待外資回籠，8月再攻萬三大關非夢事。

加權指數31日下跌58點，以12,664點作收，在周末賣壓下，周線留長上影線但連七紅達陣。外資賣超89.1億元，期貨淨多單也減碼2,631口，未平倉口數降至29,242口。投信、官股券商等內資扛下撐盤重任，投信買超2.4億元、官股券商買超10.7億元。連吞多根跌停的生技股合一、中天、杏國等回神漲停，杏輝也漲逾7％，市場信心回溫。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股量能控制得不錯，預期加權指數8月有機會再度挑戰萬三，支撐看十日線、月線，約12,500～12,300點附近。

陳奕光指出，隨美元貶值、台幣升值，實質負利率引爆熱錢湧入，資金面為股市有力支撐，同時，外資至今回補仍遠不及前五月賣超幅度，隨資金寬鬆條件不變，推測資金行情不歇，8月有機會再度上演暴量強漲戲碼。另由各地區領先指標PMI上升來看，景氣也稍微反彈，加上台積電掀起權值股領漲效應，都營造台股有利環境。

元富投顧總經理鄭文賢表示，蘋果財報優於市場預期，即使新機延後約一個月左右，也符合市場預期。隨著蘋果財報及展望消除市場疑慮，預期台股下周風險不會太大，但納入籌碼面的考量，預估點位將介於12,500～12,800點間。

鄭文賢指出，外資本周僅買超一天，但融資餘額卻是每日10、20億元的增加，代表法人追價意願薄弱，由散戶維繫盤面熱度，向上突破動能略嫌不足，加上台股第二季財報成績出色者股價已先反映，接下來要觀察其餘重量級企業財報或法說，是否還能創造驚喜。