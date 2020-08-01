5G手機帶動需求 持續盤堅創高

先前就講過，如果川普民調持續穩定落後拜登的話，那麼到11月3日美國大選前除了打美股上漲的經濟牌，另外就是仇中牌，不過川普應該也不樂見美股在大選前就提前重挫下去。所以雖然近期美中關係持續緊張，國外疫情持續嚴峻，不過只要美中關係沒有進一步失控，出現擦槍走火的話，原則上在11月3日美國大選前美股縱使不會漲，也應該是撐在高檔區間震盪。現階段美股道瓊和陸股觀察季線支撐，NASDAQ和費半指數若近日能再站回月線，就仍是沿月線盤堅格局，否則就和道瓊一樣進入區間整理。

至於台股，7月27日在台積電漲停帶動下，指數截至7月28日創下13,031點歷史新高，目前台股仍是沿月線盤堅，除非跌破月線並造成月線下彎，才有機會回測季線進入區間中段整理。不過目前看來，應該還是距美國11月3日大選前後一段期間愈近，就愈比較需要留意是否會出現較大幅度的劇烈震盪整理。

只不過隨著指數愈漲愈高，市場居高思危戒心愈高，所以選股上更需著重在基本面，12,000點之上已不是上半年的投機行情，亂槍打鳥射飛鏢去亂追短線強勢股就可以賺錢的。現階段操作策略仍不變，多頭市場手中一定要握有產業趨勢向上的基本持股，因為波段可以保護短線，加上資金的控管，手上務必留有現金，萬一短期有什麼較大震盪的話，才有錢在低檔加碼好股票。

話說台積電之所以大漲創高，除了近日傳出可能接到英特爾釋出的委外訂單之外，主要就是受惠5G手機和高效能運算。至於聯發科則是市場看好受惠5G手機晶片出貨。故誰能夠在5G手機零組件供應鏈受惠進而提升獲利，誰就是未來產業趨勢向上的主流股之一。這就是為何從六月我們多次推薦的台郡、台虹和華通都創下今年新高，近期連續在低檔推薦的日月光投控股價截至7月28日也創下77.6元波段新高的原因。

目前市場預期蘋果不是九月就是十月發表新機，相關供應鏈將啟動新機拉貨進入下半年傳統旺季行情。

日月光投控(3711)第一季營運淡季不淡，EPS 0.92元，年增達90%，累計一至六月合併營收年增14.09%，法人推估，日月光投控上半年EPS可上看二元以上，預計八月十三日除息二元。

展望下半年，日前台積電雖下修今年智慧型手機出貨量，卻是上修5G手機出貨量，5G應用將大幅提升系統級封裝(SiP)需求，預期今年SiP業績可望年增二成以上。

日月光投控已順利拿下蘋果iPhone 12內建的SiP系統級封裝，以及AiP整合天線封裝。加上來自聯發科、高通等5G晶片封測訂單大幅成長，以及Wi-Fi模組、超寬頻(UWB)模組、蘋果手錶、非蘋穿戴式裝置等專案，第三季營收可望較第二季雙位數以上成長，法人預估日月光投控今年每股純益可望逼近六元，較去(二○一九)年EPS 3.96元大幅成長超過五成。

（王信傑）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊