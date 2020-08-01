台股創歷史新高之後 後續操作策略怎麼定？

英特爾有望下單給台積電，造就本週的台積電為台股多頭主流，並帶動加權指數創下歷史新高，資金出現全面回流電子股的景象，如果由這樣的趨勢看來，台積電因應英特爾的未來訂單需求，擴廠及增加資本支出就屬於將要走的趨勢，哪些類股會因這樣的趨勢帶動受而惠？當然設備類股就有領先的機會，這也是接下來台股要注意的主軸。

台積電供應鏈又會是台股的多頭指標之一，台積電及相關供應鏈持續走多，則台股有機會進一步創高，但是在這樣的多方格局下可以任意追高嗎？

答案是不行的，因為如果不小心也會跟大盤一樣而追到歷史高點，畢竟目前是創新高的時刻！也就表示現在進場的成本就是創新高的價位，但是，還有哪些個股未來趨勢是在成長的方向，股價卻仍在相對低檔整理等待向上呢？這就是我們接下來要注意的標的。

台股創新高，美國科技股也在創新高，美國半導體股的走勢也相當強，而半導體及蘋果供應鏈本來就是台股的主軸，台積電也在利多之下來到四百元以上的價位，英特爾代工需求在即，未來的台積電與台積電上下游供應鏈勢必為盤面重心，接下來的台股怎麼持續觀察呢？

創下新高行情 台積電強勢上攻！ 拉抬指數最後噴出?!

在5G及AI的應用需求，以及英特爾未來轉單效應之下，外資同步調高台積電目標價到五百元以上水準，現在又新增英特爾將要下單給台積電的利多，帶動台積電走出噴出行情，外資及投資人紛紛追價，推升加權指數持續走出強勢局面，接連創下歷史新高。

目前的策略該如何擬訂？要繼續追價還是急流勇退？這個問題就要問問投資人有沒有需要在大漲四千四百點過後還要去做多壓身家呢？老師認為是可以保持風險意識了，前波大漲的生技股在一片投資人看到利多追進之下，股價出現高檔反轉，台股在這波台積電的拉抬之下會不會持續走出過熱的走勢，也值得觀察。

再以長期指標面來看，目前加權指數高點來到一萬三千點之上，如果我們用月線的長期指標來看，就明顯出現指數創高點，但指標面卻沒有創新高的高檔背離走勢，我們要這樣解釋指標背離的情況，指標背離並非立刻行情結束，但一旦反轉就是玩大的。

所以這裡的投資思維是這樣，在台股已經大漲四千四百點過後，需要去追高而大幅壓多嗎？老師認為是不需要，特別你已經賺了前面一整波多頭之後，目前，就是暫時觀望或短線進出的時刻！

（錢冠州）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊

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