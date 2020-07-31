今日焦點股 重點摘要

今（7/31）日熱門焦點股如下：

（1）短纖布廠冠星-KY自結今年上半年稅前盈餘新台幣1.93億元，每股稅前盈餘6.13元。冠星早盤最高來到148元，漲12.5元，漲幅突破9%。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）、各國陸續封城影響，導致冠星第2季營收僅10.61億元，較第1季營收14.24億元，下滑25%。不過，由於成本費用控制得宜，上半年度仍維持每股稅前淨利逾5元。

冠星大客戶愛迪達營運好轉，也反映在冠星營收上，6月營收較5月成長27%，7月在訂單持續挹注下，有望持續轉佳。

展望後市，冠星表示，已從4月保守轉為樂觀看待下半年訂單，隨著主力客戶營運逐漸恢復，下半年獲利將擺脫上半年低迷狀況。（中央社）

（2）原料藥股旭富（4119）今年上半年在主力產品的強勁出口之下，H1營收15.12億再創歷史新高，在題材加持之下，法人估上半年稅後獲利可望達到每股5.5元以上。該股今開高走高，盤中最高一度來到124.5元，大漲6元，表現穩健。

據了解，旭富另一個新興產品，大麻二酚已經完成相關美國注冊文件，準備近期遞交USFDA，另TFDA已經查廠，預計今年第4季可望取得GMP證書及輸歐證書。聯合國正在加速推動讓大麻二酚合法化，預計今年12月投票通過，旭富的提前佈局可望取得市場的佔有率。

此外，旭富主力癲癇產品VA、NaVA系列在歐洲大客戶及日本客戶的大訂單之下，今年產能擴增20%仍供不應求，營收貢獻看增，全年營收獲利有機會再創高，法人估2020年EPS可望超過10元。（中時新聞網 葉思含）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：上季獲利逾7億元轉盈，昨獲外資轉買超2,522張，惟集邦唱衰NAND Flash每況愈下，今早股價跌逾1.5%，失去季線。

2.南亞科(2408)：本土法人相挺，早盤股價開低走高，企圖拿回月線。

3.台積電(2330)：昨夜ADR收跌3.31％，早盤股價探至426元，回測5日線。

4.世界(5347)：昨三大法人合計買超782張，支撐早盤股價逆勢彈升逾1.5%。

5.三商(2905)：轉投資生醫、三倍券等題材吸引外資連三日擴大買超，昨放量掙脫5日線糾結，今早續衝漲逾5%，30關在望。

6.三顧(3224)：自體纖維母細胞移植獲「特管法」核准，早盤強漲逾5.5%。

7.華航(2610)：貨運發威，Q2獲利上看20億元，股價上揚逾2%，重返10日線。

8.欣銓(3264)：Q2獲利飆新高，攜H1齊登同期高，晨盤挾量衝漲逾7.5%，飆上波段高點。

9.譜瑞-KY(4966)：第2季獲利創高賺一股本，全年再拚賺3股本，早盤高漲逾7%，再登1245元之短波高價。

10.聯詠(3034)：LDDI價格增溫，Q3營運續看俏，買方積極墊高，股價上攻逾5.5%，再戰300元關卡。

11.楠梓電(2316)：外資、自營商轉偏多，股價底部反彈，漲逾2.5%。

12.新至陞(3679)：上半年稅後盈餘2.73億元，EPS 4.39元，開盤跳空漲停。

13.鴻海(2317)：受惠蘋果財報好消息，部分買盤逢低進場，今早反彈1.5%。

14.台開(2841)：新埔推出800坪別墅案，早盤攻高3%，站上5日、10日、月線、季線之上。

15.勤凱(4760)：上半年交出亮麗成績單，股價來到低水位，早盤站上70元，漲幅達3%。

16.優群(3217)：上半年業績旺，每股純益3.38元，業績帶動股會大漲逾7.5%。

17.TPK-KY(3673)：Q2每股賺0.76元勝預期，Q3營收估季增2成，晨盤直攻漲停鎖住，登半年高。

18.友達(2409)：谷底過，營運逐季好轉，獲外資連4買，激勵晨盤逆勢走揚3%，重返10元票面。

19.杏國(4192)：新藥SB05PC三期臨床試驗達收案人數，股價連拉2根漲停慶賀。

20.晶電(2448)：MiniLED大聯盟題材續燒，近期獲三大法人偏多操作，早盤挾量衝高4%，改寫2年高價。

21.元晶(6443)：訂單能見度直達年底，第三季產能滿載，晨盤震盪翻揚4%，強登逾4年高峰。

22.華新(1605)：陸建案助陣，貢獻EPS 0.3元，早盤挾量漲逾1%。

23.順達(3211)：三大法人連2日買超，早盤續漲。

24.光寶科(2301)：第二代接棒，外資昨轉買超，早盤放量漲逾8%，跳上所有短均。

（4）自行車產業鏈近日股價啟動第二波多頭攻勢！今日早盤包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）等自行車三雄，股價分別上漲約3%！其中，桂盟量價齊揚、盤中最高漲幅達7%、股價站上179元，成交量已衝破千張。

巨大、美利達因中國共享單車影響遞減，帶動當地自有品牌需求倍增，加上歐、美市場近期代工品牌也大舉釋出倍增訂單需求，使得整體訂單能見度已看到明年，雙雄滿手訂單、產能滿載！

其中，巨大在後疫時期，受惠歐、美國家鼓勵並補貼民眾購買自行車以取代大眾運輸工具，目前訂單滿手、產能滿載，無論6月或第二季、上半年營收，均創歷史同期新高。法人預期，隨著匈牙利廠7月投產，助攻巨大歐洲市場如虎添翼，今年整體營收年增一成、上看700億可期。

歐、美自行車零售市場熱銷，全球鏈條大廠-桂盟受惠最多，兩岸鏈條目前產能滿載，不僅新車款鏈條訂單持續湧入，就連歐美修補市場同樣暢旺。（工商時報 曾麗芳）

（5）大同經營權爭奪戰進入延長賽，公司派與市場派兩路人馬大鬥法。大同公司派主張經濟部及金管會先清查有無中資問題，再決定是否召開股東臨時會，以三圓建設董事長王光祥為首的市場派再出招，刊登廣告要求經濟部盡快核准召開股東臨時會，全面改選董事及獨董。

欣同及新大同、王光祥兩路市場派人馬，先後都以公司法173條第4項，跳過大同董事會，直接向經濟部申請召開股東臨時會，大同已針對欣同及新大同要求召開股東臨時會，回文給經濟部。

大同公司派本週一(27日)召開記者會，指控香港聯合集團透過借貸及質押等方式，協助被政府列為通緝犯的上海龍峰企業集團負責人任國龍，隱匿是外資(FINI)帳戶購買大同股票的最終受益者。呼籲政府要先查核、認定有無中資問題，再慎重考慮有無召開股東臨時會的必要。

大同產業工會以保障工作權為訴求，先後前往金管會證期局、經濟部陳請，希望金管會、經濟部盡速清查違法中資，不希望違法中資進入大同，但遲遲得不到金管會及經濟部正面回覆，指控經濟部及金管會行政怠惰。昨(30)日上午前往監察院陳情，請監察院查明督促相關行政機關，不要在職權上怠惰，要積極行使職權。

羅得、三雅和競殿公司今(31)日以大同股東身分發聲明指出，大同公司派在今年股東會違法亂紀，大同遭證交所打入全額交割股，MSCI決定8月中剔除大同成分股，致使大同30日開盤股價就跌停鎖死，收盤委賣還高掛8,765張，經濟部不准3％股東開股臨會，無法終結大同之亂，讓全體股東承受惡果。

外資連日大賣大同股票，早盤跳空跌停16.0元開出，開盤1分鐘，成交爆大量高達17,957張撐盤，打開跌停，短短1個小時，成交罕見破3萬張。該股早盤以來的最高價暫報17.1元，迄上午10：43的報價，暫報16.05元，仍係大跌9.58%。（工商時報 沈美幸）

（6）工業電腦大廠研華（2395）股東常會通過配息7.8元、配股1元，今（31）日以307元參考價除權息交易。雖然大盤開低後多於盤下震盪，研華持平開出後震盪走揚，最高上漲2.28％至314元，填權息率約18.18％，盤中維持近1％漲幅，穩健踏出填權息步伐。

研華7月以來股價再度發動上攻，昨（30）日上探346.5元，再創上市以來新高價，以3月中下探的219元的13月低點起算，4個半月來波段漲幅已逾58％。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超864張、本周迄今買超691張，仍持續偏多操作。

研華2020年6月自結合併營收首度突破50億元關卡、創51.21億元新高，月增13.73％、年增9.69％。帶動第二季合併營收亦創140.18億元次高，季增達24.36％、年增0.3％。累計上半年合併營收252.9億元，年減3.75％，仍創同期次高。

研華表示，觀察上半年各區域概況，台灣、韓國及東協營收均繳出雙位數年增率，中國大陸營收恢復年成長，美國及歐洲則仍出現衰退。以事業群來看，工業物聯網事業群（IIoT）與電腦事業群（ACG）恢復成長，其他事業群仍衰退。

研華先前法說時預期，受惠遞延訂單出貨帶動，第二季合併營收可望季增約20～25％，毛利率估與首季37～39％相當，營益率估提升至16.5～18.5％，董事長劉克振則表示，第二季營收可望持平去年同期次高水準，實際成果達成目標區間高標、表現符合預期。

展望下半年，研華先前坦言狀況仍不明，預期在較好狀況下，全年營收可實現個位數成長，較差時可能出現個位數衰退。不過，劉克振認為，雖然歐美市場需求因疫情而衰退，但公司主要承作B2B業務，需求至多遞延、不會消失，對後市看法不悲觀。

對於台灣工業物聯網產業發展，劉克振先前提出2大建言，建議政府推動「先進智慧醫療特區」，以提供國內醫界、醫學界及科技界有力的共同實驗場域，認為此舉對促成台灣發展國際化醫療科技產業生態系將相當關鍵。

其次，劉克振認為，工業物聯網是台灣未來相當可能成功的產業，建議政府積極促成工業物聯網產研聯盟「國家隊」，整合物聯網平台標準化及共享機制，並於金屬製造、環保、公共設施等指定場域進行落地驗證。（時報資訊 林資傑）

（7）新唐(4919)受惠新冠肺炎帶動居家辦公、遠端教學等趨勢帶動，新唐第二季營運大爆發，營收、獲利同步寫下歷史新高，展望第三季，新唐持續看拉貨動能強勁，惟今日受到大盤走弱影響，新唐開高後翻黑壓回，小跌約0.8%。

新唐第二季合併營收30.61億元、季增加43.5%、年成長18.5%，單季營收創歷史新高，單季營業利益3.37億元、季增加32.7倍，較去年同期成長30.8%，歸屬母公司稅後淨利3.33億元，季成長逾29倍，與去年同期相較成長81.0%，獲利也同步寫下歷史新高，每股淨利1.16元，單季毛利率季41.2%，季增1.6個百分點，較去年同期提升0.9個百分點。

新唐上半年度合併營業收入為51.94億元，較去年同期增加12%，稅後純益為3.44億元，累計上半年每股盈餘為1.2元。

新唐上半年度主要產品線持續於目標應用領域取得佳績，包括發表最新內建16KB~512KB Flash完整產品組合的3V M031系列微控制器。

並與Amazon合作，推出可開發Alexa Connect Kit(ACK)功能之NuMaker-M032評估板，讓傳統設備易於升級為智慧裝置；此外，NAU8315高效能單通道D類音訊放大器之量產、伺服器遠端管理控制晶片(BMC)對企業及雲端網路客戶持續出貨以及USB Type-C連接埠控制器(TCPC)結合筆電嵌入式控制器(NB EC)成功導入Chromebook，加上電源管理IC的需求對晶圓代工服務之挹注，亦為上半年度之成長動能。

在新產品與發展方面，新唐科技除將持續研發以M254為核心，可應用於智慧家庭語音識別，並帶有觸控及LCD面板之低功耗NuMicro Arm Cortex M23系列微控制器、可應用於工業控制及物聯網，高性能之微控制器及微處理器、NAU83G10及NAU83G20等智能音訊放大器外，並開發OpenBMC開源程式韌體支援雲端服務的終端客戶。而晶圓代工服務方面，新唐科技將持續開發新一代BCD製程並拓展Half bridge HVIC製程客群，期藉此提升產品競爭力並擴大市場範圍。

展望第三季，由於為傳統旺季，新唐看好筆電嵌入式控制晶片出貨續強，加上MCU產品陸續打入5G基地台，樂觀看好第三季拉貨動能將延續。（時報資訊 王逸芯）