大同爆量敲開跌停 經營權延長賽股價承壓

大同公司派與市場派雙方搶經營權 大鬥法

大同經營權爭奪戰進入延長賽，公司派與市場派兩路人馬大鬥法。大同公司派主張經濟部及金管會先清查有無中資問題，再決定是否召開股東臨時會，以三圓建設董事長王光祥為首的市場派再出招，刊登廣告要求經濟部盡快核准召開股東臨時會，全面改選董事及獨董。

欣同及新大同、王光祥兩路市場派人馬，先後都以公司法173條第4項，跳過大同董事會，直接向經濟部申請召開股東臨時會，大同已針對欣同及新大同要求召開股東臨時會，回文給經濟部。

大同公司派本週一(27日)召開記者會，指控香港聯合集團透過借貸及質押等方式，協助被政府列為通緝犯的上海龍峰企業集團負責人任國龍，隱匿是外資(FINI)帳戶購買大同股票的最終受益者。呼籲政府要先查核、認定有無中資問題，再慎重考慮有無召開股東臨時會的必要。

大同產業工會以保障工作權為訴求，先後前往金管會證期局、經濟部陳請，希望金管會、經濟部盡速清查違法中資，不希望違法中資進入大同，但遲遲得不到金管會及經濟部正面回覆，指控經濟部及金管會行政怠惰。昨(30)日上午前往監察院陳情，請監察院查明督促相關行政機關，不要在職權上怠惰，要積極行使職權。

羅得、三雅和競殿公司今(31)日以大同股東身分發聲明指出，大同公司派在今年股東會違法亂紀，大同遭證交所打入全額交割股，MSCI決定8月中剔除大同成分股，致使大同30日開盤股價就跌停鎖死，收盤委賣還高掛8,765張，經濟部不准3％股東開股臨會，無法終結大同之亂，讓全體股東承受惡果。

外資連日大賣大同股票，早盤跳空跌停16.0元開出，開盤1分鐘，成交爆大量高達17,957張撐盤，打開跌停，短短1個小時，成交罕見破3萬張。該股早盤以來的最高價暫報17.1元，迄上午10：43的報價，暫報16.05元，仍係大跌9.58%。

（工商時報 沈美幸）

大同大股東喊話經濟部：「拒絕違法董事會！」

大同公司派大股東羅得投資等今（31）日發表聲明指出，大同公司3％股東日前已申請自行召開股東臨時會，經濟部遲不做決定，羅得等3家投資公司喊話政府指出，請政府做主，「拒絕違法董事會、保障股東權益」。

羅得投資等公司今天強調，全世界經濟市場都在看大同6月30日股東會之亂，股東無法獲准自行召開股臨會，股價跌不停，公司違法卻是全體股東受害。

羅得、三雅和競殿公司以大同股東身分指出，公司派在今年股東會違法亂紀，大同因此被證交所打入全額交割股，MSCI於8月中決定剔除大同成分股，昨天開盤大同就跌停鎖死，收盤還委掛8765張賣出，經濟部不准3%股東開股臨會，無法終結大同之亂，讓全體股東承受惡果。

羅得等投資公司今天在報紙刊登半版廣告，發表5點聲明：首先，遲來的正義不是正義！有為的政府機關可以依法直接准許3%股東召集開會，不必留待司法訴訟！

第2.金管會、經濟部都認定大同公司109年6月30日股東會違法，不僅金管會依特別背信罪移送北檢偵辦；商業司司長李鎂也於記者會公開宣示，主管機關優先尊重其他股東有請求公司召開臨時股東會的權利。其次，大同公司目前仍有主導辦理股東會的權利，如果現在立刻要求召開，可能會再次發生影響股東權益情形。

第3.經濟部如要求股東依公司法第173條第1項規定，請求109年6月30日「違法就任而無效」之董事會召集臨時股東會，無異是「請鬼提藥單」，將「違法」董事會「變相」承認為「合法」？顯然是行政權之自我投降與退讓，唯有透過公司法第173條第4項之規定，使3%股東自行召集股東會，才是解決本件爭議的根本辦法。

第4.我等立場如同主管機關，堅定認為大同公司109年6月30日股東會剔除53.32%股東權為違法不成立、無效，不願配合大同公司重演上一屆「靠訴訟拖過任期」的歹戲！

第5.請經濟部勇於擔當，直接准由3%股東召開股東會，就可合法終結大同公司109年6月30日違法股東會的亂象！

（工商時報 蔡惠芳）