電子權值股開低 台股早盤受抑

美股漲跌互見，台股31日開低在12,653.46點，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）等電子權值股皆開在盤下，指數受到壓抑。

美國總統川普提出延後總統選舉的可能性、再加上重量級科技巨擘即將於盤後公布財報，使得美國四大指數漲跌互見，但那斯達克指數仍在科技大廠財報公布前跳高。

道瓊工業平均指數7月30日下跌0.85％（225.92點）、收26,313.65點。那斯達克指數上漲0.43％（44.87點）、收10,587.81點。費城半導體指數上漲1.96％（41.25點）、收2,147.55點。

元富投顧指出，台股站在所有均線之上，短線呈多頭排列、KD在50附近交叉，技術面仍有利多方，可觀察旺宏、上緯、愛普、華晶科、茂矽、亞德客-KY、義隆電。

以內資為主的櫃買指數，由於國內疫情稍有增溫，加上「天國一輝」打開跌停，帶動生技類股跌深反彈，在10日線附近整理，可觀察指標股亞諾法、雃博、美德醫療-DR、杏輝、太景*-KY、順藥。

元富投顧指出，美國聯準會（Fed）決議維持零利率政策不變，國際熱錢簇擁，全球資本市場一片欣欣向榮，形成疫情發展與股市榮景脫鉤的奇特現象。市場目前焦點放在蘋果、亞馬遜、谷歌等財報，FANG財報都超越市場預期，可觀察相關個股台積電、億光、晶電、全新、穩懋、欣興、瑞儀。