除息秀變貼息劇 股利大翻車

台股屢攀新高，個股卻因疫情及中美問題打亂前景，880家已除息個股逾六成陷入貼息，股利活水匯流半導體及生技等個股，致個股還未走上填息路先瘸一腿，30日除息的台郡（6269）、嘉澤（3533）面臨相同窘境。

7月進入除權息高峰，單月除息個股高達715檔，占總除息家數比重57.25％，合計大發6,935億元的股利紅包，惟受疫情反覆不定、中美關係惡化等因素，造成股利活水遲遲無法有效回流，反而轉往拉抬主流強勢個股。

以7月成交值觀察，包含台積電、聯發科、聯電、國光生、合一等50檔個股，占總體成交比重高達69％，資金明顯集中，也讓多家公司儘管業績面良好，卻也同樣需要面臨貼息的尷尬情況。

譬如軟板廠台郡受惠筆電與平板需求，及多元產品布局發酵，第二季稅後獲利達5.24億元，年增1.18倍，每股盈餘為1.58元，改寫歷年同期新高，下半年量產5G的液晶聚合物（LCP）天線後，營運可望逐季成長，儘管如此30日除息4.97元後，股價不漲反跌，盤中一度觸及跌停板，貼息幅度達8.67％。

富邦投顧董事長蕭乾祥替除權息行情喊冤，考量大盤從3月下旬反彈，一路延續到7月，多數輪動股在6～8月的除息行情啟動前，股價便已提前表現，儘管30日止不到200家完成填息，也不宜解讀為今年除息行情不明顯。