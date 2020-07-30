經濟大衰 道瓊跌225點 那指、費半逆天漲

疫情衝擊經濟 美股走勢分歧

華爾街股市周四漲跌互見，受制第二季GDP大幅衰退，創歷史新低水準，道瓊工業指數開低之後即欲振乏力，不過，以科技股為主流的那斯達克及費城半導體指數兩大市場，卻逆勢上漲。

由於高通傳來與中國通信大廠華為大和解消息，刺激高通強勢大漲，博通股也臉色紅潤；台股在美股掛牌GDR方面，台積電GDR、聯電GDR雙雙拉回，日月光投控GDR則上漲。

外電指出，美國政府公布的新數據凸顯疫情對經濟的深刻衝擊，總統川普拋出延後11月大選的可能性，也影響美股走勢。

道瓊工業指數下挫225.92點或0.85%，收在26313.65點。標準普爾500指數下跌12.22點或0.38%，收在3246.22點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲44.87點或0.43%，收在10587.81點。另外，費城半導體指數也收漲41.25點，漲幅1.96%，報2147.55點。

（數位編輯）

美德Q2經濟嚴重萎縮 歐股大跌

歐洲股市周四收盤大跌，原因是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重創經濟，美國第2季國民生產毛額（GDP）萎縮32.9％，創1947年美國開始記錄以來最大單季跌幅；德國第2季經濟衰退10.1%，締造二戰以來最大降幅。

英國倫敦FTSE 100指數挫跌141.47點或2.31%，收在5989.99點。

德國法蘭克福DAX 30指數重挫442.61點或3.45%，收在12379.65點。

法國巴黎CAC 40指數下挫105.8點或2.13%，收在4852.94點。

（中央社）