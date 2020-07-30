台幣強升 資產股可望受惠

美國聯準會（Fed）重申低利率政策，國際熱錢更加肆無忌憚，新台幣兌美元匯率30日尾盤由央行強行降溫下，未能收在最高點，但仍居於29.5字頭的強升格局當中，市場看好資產股可望受惠，對抱美元比重大的外銷股持保守態度。

全球低利率環境營造出的資金瘋狗浪席捲新興市場，尤其國際熱錢積極湧入台股力捧台積電，外資單月買超金額高達384.61億元，促使新台幣兌美元匯率7月以來再升值1.39角，最低更下探29.23元，惟新台幣的「升升」不息的走勢是福也是禍。

對於裕隆、南緯、泰豐、南港等資產股而言，因實質資產具備保值特性，新台幣的強升逐步墊高其價值，配合台商回流積極獵地等利多，平添資產股的獲利機會，不但吸引保守型基金進駐，也獲部分短多買盤點火，漲勢犀利。

另派人馬包括大立光、盛群、聯茂、欣興、訊連等以出口為導向的公司，隨第二季財報陸續公布，匯損壓力遭攤在陽光底下，其中大立光業外匯兌損失高達9.1億元，創下歷年次高紀錄。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台幣第二季強升，對外銷占比較高的電子族群財報勢必會有影響，惟7月初以來的匯率波動尚屬有限，若匯率持續變動，也將反應在第三季財報裡，目前無需過度反應。

台新投顧副總黃文清也認為，熱錢流入利於台股的資金行情持續發威，對於個別公司的匯損影響衝擊不太大，取決公司各自的匯率風險管理。