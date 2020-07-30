疫情升溫 14檔防疫股強強滾

美國染疫死亡人數突破15萬人，美國政府將撥給伊士曼柯達公司國防貸款，推動藥品國產化，帶動柯達股價大漲逾300％，台股防疫族群近期震盪走弱後，30日出現集體反彈，包括中天（4128）、合一（4743）等14檔防疫股股價轉強。

美國總統川普宣布「國防生產法」上路之後的第一筆貸款，提供7.65億美元貸款，加快伊士曼柯達（Eastman Kodak）在美國國內生產藥品的速度。

法人分析，台灣相關個股不易受惠美國的「國防生產法」，但在歐美疫情居高不墜下，台灣防疫概念股在想像題材下，包括指標股的天國一輝（中天、杏國、合一、杏輝），以及亞諾法、雅博、合世、太景*-KY、順藥等重啟漲勢。

資深證期分析師李全順分析，美股四大指數都收紅，主因聯準會（FED）定調對市場仍保持寬鬆，且電子股陸續出爐的財報都優於市場預期，讓投資人對股市多頭仍充滿期待。美股百年企業柯達將轉型生產學名藥，股價收盤大漲逾300％。

柯達曾是攝影器材大廠，2013年脫離破產保護，之後跨入製藥領域，目前準備生產多種學名藥的成分，包括川普宣稱可以對抗新冠病毒的抗瘧疾藥物羥氯奎寧。

台股雖無柯達受惠股，但連續多日遭市場投資人拋售的生技股族群，在歷經融資斷頭和分盤交易籌碼清洗後，主力再度調度資金進場做多，中天、合一、杏國強攻漲停板，一洗多日空頭罩頂弱勢，李全順預期，生技股後市，有基本面的生技股錯殺後，會回歸本益比訂價。

國泰證期經理蔡明翰指出，生技族群在跌深後出現強勁反彈，主要因半導體族群轉弱，資金轉向非電族群，加上短線連續跌停的指標性生技股出現轉強，帶動整體生技族群，但今年疫情對生技族群的利多，皆已反映至股價之中，加上股價在大漲大跌後籌碼轉亂，因此，生技族群操作仍以短線搶短為主。