7月30日一分鐘強弱勢股

7月30日一分鐘強勢股

公司

漲幅(％)

強勢原因

廣錠

(6441)

10

法人預估，在普威大單挹注下，下半年營運火力全開

達邁

(3645)

9.95

股價帶量拉出長紅K，一舉衝破5日線、月線及年線

台康生技

(6589)

9.93

新冠快篩試劑將於日本進行臨床檢體測試，前景聚光

美德醫療-DR

(9103)

9.93

全球疫情持續延燒，防疫需求熱度不減，營運有撐

旺宏(2337)

9.91

挾帶財報利多，外資認為，下半年記憶體需求將續強

太景*-KY

(4157)

9.89

抗流感新藥將啟動一期臨床，預計今年底進入二期

永昕

(4726)

9.87

因應大客戶需求，擴增6倍產能，二廠7月起動工

安集(6477)

9.8

拿下太陽光電標租案 8.8 MW，明年 5 月貢獻營收

聯德控股-KY

(4912)

9.76

疫情引爆居家健身熱潮，今年出貨金額上看10億元

崧騰

(3484)

9.56

突破區間整理型態，股價攻克30元，日K連二紅

製表：廖育偲

7月30日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

台郡

(6269)

5.52

股價自高檔拉回，直接失守150、140元二道關卡

海華

(3694)

4.36

外資大賣838張，出現爆量長黑K，趨勢有轉弱之虞

建準

(2421)

4.24

土洋對作，外資調節力道更甚，惟驚險守住月線支撐

聯亞

(3081)

3.48

5日線顯著下彎，短線趨勢疲弱，日K連12日收黑

茂林-KY

(4935)

3.18

近期三大法人心態偏空，短中長期均線已全數跌破

訊連

(5203)

3.15

由於費用增加，且有部分匯損，Q2獲利不如預期

ABC-KY

(6598)

2.86

外資終結連二買局面，股價面臨百元大關保衛戰

晶電

(2448)

2.83

修正與均線間乖離，但三大法人同步加碼5,369張

精華

(1565)

2.79

美、日疫情不見明顯好轉，導致客戶下單偏保守

隆達

(3698)

2.72

日K連三紅止步，短線震盪整理，然法人持續敲進

製表：廖育偲

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工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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