7月30日一分鐘強弱勢股
7月30日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(％)
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強勢原因
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廣錠
(6441)
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10
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法人預估，在普威大單挹注下，下半年營運火力全開
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達邁
(3645)
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9.95
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股價帶量拉出長紅K，一舉衝破5日線、月線及年線
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台康生技
(6589)
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9.93
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新冠快篩試劑將於日本進行臨床檢體測試，前景聚光
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美德醫療-DR
(9103)
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9.93
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全球疫情持續延燒，防疫需求熱度不減，營運有撐
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旺宏(2337)
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9.91
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挾帶財報利多，外資認為，下半年記憶體需求將續強
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太景*-KY
(4157)
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9.89
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抗流感新藥將啟動一期臨床，預計今年底進入二期
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永昕
(4726)
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9.87
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因應大客戶需求，擴增6倍產能，二廠7月起動工
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安集(6477)
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9.8
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拿下太陽光電標租案 8.8 MW，明年 5 月貢獻營收
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聯德控股-KY
(4912)
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9.76
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疫情引爆居家健身熱潮，今年出貨金額上看10億元
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崧騰
(3484)
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9.56
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突破區間整理型態，股價攻克30元，日K連二紅
製表：廖育偲
7月30日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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台郡
(6269)
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5.52
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股價自高檔拉回，直接失守150、140元二道關卡
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海華
(3694)
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4.36
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外資大賣838張，出現爆量長黑K，趨勢有轉弱之虞
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建準
(2421)
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4.24
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土洋對作，外資調節力道更甚，惟驚險守住月線支撐
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聯亞
(3081)
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3.48
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5日線顯著下彎，短線趨勢疲弱，日K連12日收黑
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茂林-KY
(4935)
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3.18
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近期三大法人心態偏空，短中長期均線已全數跌破
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訊連
(5203)
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3.15
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由於費用增加，且有部分匯損，Q2獲利不如預期
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ABC-KY
(6598)
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2.86
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外資終結連二買局面，股價面臨百元大關保衛戰
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晶電
(2448)
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2.83
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修正與均線間乖離，但三大法人同步加碼5,369張
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精華
(1565)
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2.79
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美、日疫情不見明顯好轉，導致客戶下單偏保守
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隆達
(3698)
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2.72
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日K連三紅止步，短線震盪整理，然法人持續敲進
製表：廖育偲
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