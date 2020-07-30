今日焦點股 重點摘要

今（7/30）日熱門焦點股如下：

（1）超微（AMD）調高今年營運目標，股價飆漲12.54%，連帶帶動代工廠台積電美國存託憑證（ADR）漲7.48%，台積電今天股價同步走高，早盤一度達新台幣441元，大漲19元。

受惠宅經濟效益，超微第2季營運表現亮麗，淨利1.57億美元，年增超過3倍，並預期第3季營收中間值達25.5億美元，季增逾3成，全年營收目標調高為成長超過32%。

超微週三股價開高走高，終場收在76.09美元，漲8.48美元，漲幅達12.54%，連帶帶動代工廠台積電ADR彈升5.75美元，漲幅7.48%。

台積電今天股價也有不錯表現，早盤一度達新台幣441元，大漲19元，漲幅達4.5%，市值激增4926億元，攀高至11.43兆元，並貢獻台股指數約162點，為盤面多頭指標。

台積電預期，在高效能運算、5G與物聯網等強勁需求驅動下，第3季營收可望達112億至115億美元，將季增9.3%，並改寫歷史新高紀錄。（中央社）

（2）石英元件大廠晶技今天除息交易，每股配發現金股利2.5元，開盤參考價72元，早盤最高來到73.2元，漲1.66%，填息率約48%，穩健邁向填息之路。

展望下半年營運，本土法人表示伴隨新產能投入、加上美系手機客戶新品進入備貨期，此外台系手機晶片客戶展望佳、網通應用訂單受惠中國大陸客戶加單以及Wi-Fi需求拉貨，整體業績可望持續向上，估下半年每季稅後純益可超過1元。

展望今年，法人預估晶技今年業績有機會站上新台幣96.5億元，年成長14%到15%區間，拚8年來高點，稅後淨利有機會超過12.5億元，年增85%以上，每股純益可望超過4元，獲利拚歷史新高。

觀察產能布局，法人指出，晶技今年將新增產能約15%，總計9條生產線， 均生產小型化石英元件，目前9條生產線已經完成5條設置，預計第3季建置完成剩下4條生產線，預計9月開始全量產。

晶技今年前6月稅前歸屬母公司業主淨利6.77億元，較去年同期2.43億元大增178.2%，累計前6月每股稅前純益2.19元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：今舉辦聯合法說會，昨外資賣超縮手，今早多頭湧入，激勵股價強彈逾5%，一舉收復全數短均。

2.台積電(2330)：昨夜ADR強漲7.48%，拉升今早股價一度彈升至441元，惟上檔仍有壓。

3.世紀鋼(9958)：風電題材加持，近期三大法人持續加碼買超，早盤股價續衝至96.9元波段高位。

4.三商(2905)：轉投資旭富助攻營運，昨外資擴大買超530張，激勵早盤股價漲逾3%，領漲百貨股。

5.旺宏(2337)：上季獲利年增4倍，下半年展望審慎樂觀，開盤15分鐘即爆5.5張大量，衝上32.15元漲停價。

6.杰力(5299)：Q2獲利改寫歷史新高，Q3業績亦拚登峰，股價上揚近4%。

7.威盛(2388)：車用題材助攻，晨盤續漲逾6%，衝上所有短均。

8.台船(2208)：3大事業漸入佳境，拚單季賺錢，外資力挺買超，早盤翻紅漲近2%。

9.義隆(2458)：Q2獲利年增117%登次高，H1獲利年增17.2%，股價走揚逾2%。

10.帆宣(6196)：台積電股價回升，概念股跟風走強，早盤大漲3%。

11.台達電(2308)：Q2毛利率、營益率雙創歷史新高，今早成功突破壓力區，成功站上200元。

12.台郡(6269)：業績報佳音，Q2純益創同期新高、上半年EPS 2.7元，惟股價已大漲一波，今日除息窘跌停。

13.耕興(6146)：上半年合併毛利率45%，每股稅後盈餘3.75元，回檔後底部逐漸墊高，漲幅逾2%。

14.三發地產(9946)：今起庫藏股擬買回600萬股，區間價10.75～22.5元，一早強登漲停板。

15.大同(2371)：經營權爭議延燒，三大法人連8日賣超，早盤跌停。

16.華城(1519)：武漢廠處分利益建新廠，早盤漲逾4%，收復5日線。

17.零壹(3029)：資安、IT建置添柴，H2樂觀，早盤漲逾3%，跳上所有短均。

18.營邦(3693)：三大法人昨擴大買超，早盤漲逾7%，收復周線。

19.亞德客-KY(1590)：美系外資上調目標價制680元，早盤漲逾5%。

20.合一(4743)：ON101新藥完成三期解盲，激勵開盤跳空鎖漲停，終結連5黑。

21.雃博(4106)：呼吸器打世界盃，專案製造獲TFDA許可，晨盤聞訊攻頂。

22.瑞儀(6176)：沾蘋果光，近5日外資及投信天天買，早盤彈漲2%，登今年高。

23.亞太電(3682)：5G執照到手，多頭歡呼，晨盤挾量大漲5%，攻克季線。

24.聚陽(1477)：產能供不應求，Q3營運成長可期，獲外資連7買，晨盤彈升4%，躍上月線。

25.台嘉碩(3221)：明日除息，買盤積極卡位，晨盤放量大漲7%，來到相對高檔28.65元。

26.上緯投控(3708)：昨獲三大法人聯手買超972張，早盤一度觸頂，3日填息達陣。

(時報資訊)

（4）合一生技29日公告ON101新藥三期臨床主要療效指標，解盲數據亮眼，利多激勵合一股價今天以跳空漲停價168.5元開出，同集團大股東中天同步開盤跳空漲停，帶動生技股反攻。

合一股價自登上歷史高點新台幣476.5元後連續重挫，跌幅高達67.7%，市值蒸發逾1100億元；合一29日晚間重訊公告，ON101新藥三期臨床正式試驗報告（CSR）完成，解盲分析報告數字亮眼，並送件台灣FDA補件申請藥證。

合一今天在解盲及藥證申請進度利多激勵下，直接以跳空漲停價168.5元開出，漲停委買高掛逾6000張。同集團的大股東中天同步以跳空漲停開盤，漲停價66.8元委買張數高掛逾8000張。指標股「天國一輝」的杏國也跟進亮燈漲停來到65.7元，杏輝開盤後第2盤也衝上漲停價38.95元。

合一公告指出，自行開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥ON101，完成三期臨床試驗解盲後重要療效分析報告，在不同面積糖尿病足部潰瘍傷口均呈現一致性顯著療效，為未來藥物經濟學評估的重要有利參數。

合一表示，ON101新藥三期臨床正式試驗報告（CSR）已完成，並送達台灣、大陸、美國等三地共21家臨床試驗中心，經各中心計畫主持人確認簽字後，送交台灣衛生福利部食品藥物管理署（FDA）、大陸國家藥品監督管理局（NMPA）及美國FDA核備，其中台灣為完成新藥查驗登記（NDA）補件。（中央社）

（5）台郡今年第2季非手機產品營收季成長1倍，第2季每股賺1.58元，較去年同期翻倍，今年下半年營運將量產新5G LCP天線，下半年營運將逐季成長。

不過，台郡早盤一度挫至跌停板131元，利多出盡意味濃厚，隨後買盤承接，回到137.5元，跌幅約5%。

在國際局勢動盪不安下，台郡第2季營運表現亮眼，營收為歷史單季新高，季增與年增都成長4成以上，且本期淨利及每股盈餘皆較去年第2季成長1倍以上。

台郡第2季營收新台幣65.59億元創新高，毛利率20%，較今年首季略低0.5個百分點，但優於去年同期3.7個百分點，淨利5.2億元，每股盈餘1.58元。

台郡表示，2年前即宣示進入新5G天線技術研發，今年將能提供客戶在後疫情時代對無線智能傳輸新科技產品的強勁需求。台郡高雄新廠一期將投資百億元，全產能產出將可較目前產能增加1倍，將專注提供5G毫米波技術整合方案。

台郡表示，下半年營運將順利進入旺季新產品量產，5G技術將引領台郡進入5G LCP天線產品量產，台郡在去年已提前規劃執行集團多元化產品策略，將增加平板、筆電等非手機產品的比重，今年第2季非手機產品營收相較第1季成長1倍，這多元化產品策略布局，將促使在下半年贏得客戶在後疫情時代對平板、筆電及穿戴式產品的強勁需求。

針對未來營運展望，台郡表示，2020下半年營運將逐季成長，今年第3季整體生產產值將較今年第2季有約20%至30%的成長。（中央社）

（6）記憶體封測廠力成今天除息交易，配發現金股利每股4.5元，開盤參考價99元，早盤最高來到100.5元，漲1.51%，填息率約33.3%，持續邁向填息之路。

展望第3季營運表現，力成在日前法說會上預期，由於疫情和貿易戰因素，第3季可能較第2季出現小幅衰退，不過可望較去年同期成長，第4季展望相對樂觀，預期8月到9月可回溫，5G應用帶動手機換機潮和基地台成長，今年度成長目標不變。

從產能利用率來看，力成表示，第2季封裝稼動率約80%，測試70%，模組80%到85%，預估第3季封裝稼動率約75%，測試約70%到75%，模組維持8成到8成5。

展望今年資本支出，力成預估全年資本支出較去年增加，其中封裝和測試各占約25%，研發占比約15%，其他包括晶圓級封裝等先進封裝。

從記憶體和邏輯晶片市況來看，力成表示，個人電腦和伺服器用的標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）正向看待，智慧型手機用行動DRAM和消費電子用利基型DRAM需求趨緩；高速運算（HPC）、車用、網通、遊戲機和個人電腦用繪圖晶片DRAM需求強勁。

在快閃記憶體（Flash）部分，力成預期，資料中心、雲端和企業用固態硬碟（SSD）需求仍維持健康。

在邏輯晶片部分，力成預估，個人電腦和週邊、網通用晶片正向，5G、高速運算、雲端運算、物聯網等晶片需求強勁。（中央社）

（7）紡織股王儒鴻(1476)和聚陽(1477)今早領漲，帶動類股指數走高。法人表示，歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）即將於8月1日生效，這項協議將節省可觀關稅，不僅加速越歐雙方貿易交流，也有利越南和周遭競爭國家「搶生意」，未來沒有和歐盟有自貿協定的國家可能加速前往越南佈局。

台灣紡織族群在越南布局的時間早，也持續擴大在當地的供應鏈聚落，成為EVFTA的受惠族群。

外資指出，第三季儒鴻的營收預估將有1成的季增，主要是品牌和通路客戶訂單已經有了起色。預計今年儒鴻營收H2會優於H1，而明年的H2的年增也應該是明顯成長。

儒鴻在2013年新購越南隆安成衣廠、興建越南仁澤成衣廠II期、台灣大園廠改建工程。2014年越南布廠II期、仁澤廠II期、柬埔寨金邊廠、展鵬廠II期量產。

2015年越南隆安成衣廠量產。2016年關閉台灣中央廠、大陸無錫廠、興建越南美春廠II期、展鵬廠III期。2017年Q3越南美春廠II期、展鵬廠III期開始量產。2019年董事會通過預計斥資1.7億美元，於印尼投資織布、染整、成衣一貫廠。

聚陽去年再增加越南廠產能投資案，總投資金額為1420萬美元。主要因應公司營運成長所需，新的工廠產線將接長期且利潤較優的訂單為主；且透過生產自動化，彈性生產能力將提升，可應付長短單需求。（時報資訊 任珮云）

（8）聯電(2303)第2季獲利創近10年新高，每股純益0.55元，聯電預期，第3季晶圓出貨將持平表現。聯電今股價開小高後壓回至平盤以下。外資連四個交易日共賣超聯電56932張，投信周三也轉賣超1599張；周三，三大法人聯手賣超聯電25353張。

聯電第2季歸屬母公司淨利66.81億元，季增逾2倍，每股純益0.55元。聯電第2季產能利用率自第1季的93%，續攀高至98%。第2季營收443.86億元再創新高，季增5%，毛利率23.1%，較第1季上揚3.9個百分點，本業營業利益58.46億元，季增71.2%；歸屬母公司淨利66.81億元，季增202.7%，創9年多新高，每股純益0.55元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，第3季晶片需求依然強勁，預期產能利用率將維持95%，晶圓出貨較第2季持平，產品平均售價也將持平，毛利率約20%。

聯電公司指出，由於客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，第三季需求續強，對下半年審慎樂觀看待。

聯電看好來自消費性電子、電腦、無線通訊等需求動能，客戶也未有明顯的砍單情形出現，包括5G手機、耳機，及遠端工作與教學帶動的筆電、電腦等需求持續成長。

另外，由於8吋客戶需求強勁，產能吃緊，聯電證實近期正陸續與客戶談明年漲價的可能。聯電股價與台股同步於本周二創下23.85元高點紀錄，近兩個交易日股價整理。（時報資訊 沈培華）

（9）記憶體製造廠旺宏(2337)第2季獲利續增，對下半年旺季看法審慎樂觀，預計產品價格及毛利率穩在高檔。今股價開高走高，盤中一度漲停達32.15元，扭轉近四個交易日逐日下跌的格局，並重新朝向填息的目標。

旺宏上周五除息開高壓回，外資近四個交易日共計賣超30266張；旺宏交出亮麗的財報，是否可讓外資回心轉意轉買，也攸關後續股價能否在今日股價V轉後持續向上的觀察重點之一。

旺宏第一季、第二季以及上半年營收皆創同期最高，第二季歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。總經理盧志遠表示，下半年營運展望審慎樂觀，預期產品價格以及毛利率走勢都將與第二季持穩。

旺宏第二季營收92.71億元，季減1.5%但年增24%；受惠產品平均售價揚升，旺宏第二季毛利率35%，較第一季拉升4個百分點，較去年同期拉升8個百分點，歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。

展望未來，總經理盧志遠表示，第三季產能利用率將維持100%，NOR Flash價格可望持平，SLC NAND Flash因不少應用於消費性市場，產品價格可能面臨壓力，但隨著製程技術推進至19奈米，有助降低成本；旺宏預期本季起，19奈米占比將比上半年的占營收個位數百分比快速拉升。（時報資訊 沈培華）

（10）連鎖餐飲集團瓦城（2729）股東常會通過配息10元，今（30）日以參考價226元除息交易。瓦城今早開高後穩揚，最高上漲3.1％至233元、填息率達70％，早盤維持逾1.5％漲幅，於填息率上穩健前行。

瓦城2020年6月自結合併營收3.92億元，月減2.2％、年減8.74％，仍創同期次高。惟受新冠肺炎疫情衝擊，第二季合併營收10.3億元，季減6.1％、年減15.38％，降至近1年半低點。不過，累計上半年合併營收21.27億元，年減13.82％，仍創同期次高。

瓦城表示，6月假日天數較5月少2天，若排除此基期影響，6月營收仍較5月回升。今年端午4天連假來店用餐人潮已恢復去年水準，節慶新品銷售年增14％。隨著營運逐漸擺脫疫情影響，上半年營收衰退幅度穩步收斂、自前5月14.89％持續收斂。

展望後市，因應後疫情時代來臨、配合振興三倍券將發放，瓦城集結旗下7大品牌推出「人氣招牌菜色」超值回饋響應，盼帶動來客增加、推動營收持續回升。此外，集團拓點展店計畫亦已蓄勢待發，下半年將加速展店步調。

瓦城以「瓦城」、「時時香」、「YABI Kitchen」3品牌為主力拓點品牌，其中時時香已於6月20日插旗台南西門、7月25日進駐具三鐵共構優勢的南港車站，瓦城7月中進駐桃園新光影城，挹注第三季旺季營運動能。因應旺季及展店需求，集團預計將徵才招募逾300人。

此外，瓦城對於後疫情時期的防疫工作不鬆懈，包括持續落實同仁健康管理SOP，包括定時量體溫及手部清潔、每日手機進行健康小測驗，開店前細部清潔消毒、每日系統性衛生安全流程環節，集團表示，旗下百家餐廳已全面通過「SGS安心餐廳」稽核。（時報資訊 林資傑）

（11）杰力(5299)第二季營運報喜，單季合併營收、歸屬母公司淨利同創新高，展望第三季，由於目前全球疫情未見舒緩，杰力為全球五大NB供應鏈，相關需求將會延伸到下半年，有利於杰力營運，此外，目前大陸水患嚴重，後續重建商機也將帶動家電需求，杰力同為小米白色家電供應鏈，杰力今挾財報、前景雙利多支撐下，今開高走高，大漲逾4.5%，股價最高站上121.5元。

杰力第二季合併營收達5.34億元、季增加52.6%、年增加25.6%，歸屬母公司淨利達8698萬元、季增加38.1%，每股淨利2.47元，單季合併營收、歸屬母公司淨利同創新高，單季毛利率則為32.7%，相較第一季減少0.9個百分點。

杰力累計上半年合併營收8.83億元、年增加9.7%，歸屬母公司淨利1.5億元、年成長5.6%，寫下同期新高水準，每股淨利為4.26元，上半年毛利率則為33%、年減少0.4個百分點。

MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)去年拉貨力道略為趨緩，但今年起受到新冠肺炎衝擊，居家辦公、遠距教學的趨勢帶動下，NB、PC需求量大增，由於全球5大NB廠皆為杰力客戶，目前第三季看來，全球疫情仍舊未見明朗，其中美國更是持續延燒，Google已經宣布到明年6月前員工均為居家辦公，顯示疫情短期內難有明顯控制，NB、PC等相關需求有將會延伸到下半年。

此外，目前大陸水患嚴重，後續重建商機也將帶動家電需求，杰力為小米白色家電供應鏈，也替後續營運增添想像空間。（時報資訊 王逸芯）

（12）雃博(4106)今日除息，開盤參考價31.6元，多頭挾著呼吸器打世界盃，專案製造獲TFDA許可，股價跳空開高後，直衝漲停板34.75元，完美填息，至10點10分買單超過3400張排隊搶著要買。

雃博是以符合美國FDA 510(k)醫材許可、CE歐洲合格認證、國內查驗登記的陽壓呼吸器(CPAP)產品為核心，搭組新型呼吸管路設計，包含非通氣面罩、高效能過濾細菌病毒的過濾器，來提供呼吸衰竭或呼吸功能不全患者的呼吸支持。

雃博新型冠狀病毒疫情緊急使用的呼吸器獲食藥署專案製造許可，可望推動南美洲國家的出貨，並準備投入印度及東南亞各國的防疫，在全球恐迎來第二波疫情之際，公司已準備就緒協助全球防疫。

雃博呼吸器產品已在第二季成功銷售至許多疫情嚴重地區。南美洲疫情加速成長，情勢非常險峻，有許多客戶提出諮詢下單意向，雃博目前積極推動產品專案，希望能成為緩解客戶疫情的即時雨，然而，非FDA、CE廣泛應用的東南亞發展中地區，產品母國的取證能更有效地輔助國外客戶取得進口販售許可、提升出貨速度。（時報資訊 郭鴻慧）