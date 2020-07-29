Fed挺經濟 美股笑 台積ADR大漲7.5%

聯準會再允諾支撐經濟 美股收紅

美國聯準會（Fed）再度承諾會用盡一切工具來支撐經濟後，華爾街股市周四收紅。備受台股投資人關注的台積電ADR也一反周二弱勢大幅拉回走勢，於周三強勁反彈7.5%，報82.67美元，上漲5.75美元，可望為今（7/30）台股之台積電現貨挹注上攻量能。

另外，聯電ADR與日月光控ADR，也分別上漲0.04美元、0.25美元，分別報收3.7美元及4.97美元。

聯準會在例會中警告，經濟前景很大部分取決於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的發展。

道瓊工業指數上漲160.29點或0.61%，以26539.57點作收。

標準普爾指數漲40.00點或1.24%，收3258.44點。

科技股那斯達克指數上揚140.85點或1.35%，收10542.95點。另外，費城半導體指數上漲2.23%，報2106.3點，揚升45.9點。

（數位編輯）

投資人等候美國會與Fed決定 歐股收盤大致持平

投資人靜候美國國會與聯邦準備理事會（Fed）會否祭出更多經濟刺激方案之際，歐洲主要股市周三收盤大致持平。

倫敦FTSE 100指數漲2.20點或0.04%，以6131.46點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌13.02點或0.10%，收在12822.26點。

巴黎CAC 40指數漲29.80點或0.60%，收4958.74點。

（中央社）