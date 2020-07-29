外資圈挺亞德客 目標價最高喊680元

外資看好大陸自動化設備、5G基地台及智慧型手機需求增溫，亞德客第三季可受益、淡季不淡，營收年增至少15％，今年具有賺2個股本的實力，多家外資紛紛調高目標價。其中，以美系外資目標價從600元上調至680元最高。

亞德客-KY第二季及上半年財報優於預期，第二季合併營收53.36億元、稅後淨利13.17億元，EPS高達6.97元，改寫單季新高，上半年合併營收84.93億元，稅後淨利17.21億元，EPS從去同期7.72元攀升至9.11元，也創下同期新高。

亞德客財務長曹永祥28日法說會上透露，第三季營運仍有包括疫情、中美關係等利空因素存在，但也有利多可期，包括大陸去年啟動5G及AI等新基礎建設10年計畫，必然會有重大投資。多家美系、亞系及港系外資29日紛紛出具報告，普遍看好亞德客下半年營運前景，維持加碼、買進或優於大盤等評等。外資多半認為，第三季向來是氣動元件傳統淡季，但蘋果延後至第四季發表5G手機，蘋果供應鏈訂單可支撐亞德客短期訂單。

港系外資認為，亞德客短急單續強、氣動元件長期市占率提升，重申「買進」評等，目標價訂為610元。

某美系外資雖預期亞德客第三、四季營收分別季減5％，但優於過去8年同期平均季減6％，投資評等維持「買進」、目標價655元。另一美系外資看好亞德客因大陸政策利多與自動化設備需求增加而受益，加上5G基地台等設施、智慧型手機外觀設計改變，亞德客又生產線性滑軌，具價格優勢，有助提升市占，預估亞德客第三季營收季減9％，目標價從600元上調至680元。日系外資預估，亞德客第三季營收受淡季影響，季減10％以上，但下半年營收、獲利率均可望優於去年同期，預估今年EPS上看20.07元，重申「優於大盤」評等，目標價從580元上調至650元。

亞德客29日股價盤中一度觸及漲停621元，創下了歷史新高，隨後賣壓湧現，終場上漲20元、以585元收盤，穩坐機電類股股王。