雃博 呼吸器打世界盃

雃博（4106）29日宣布，旗下針對新型冠狀病毒疫情緊急使用的呼吸器，獲食藥署（TFDA）專案製造許可。董事長李永川表示，目前除推動南美洲國家的出貨外，也準備投入印度及東南亞各國的防疫，全面協助全球防疫。



強打世界盃的雃博，上周才以Pro-care Turn翻身氣墊床奪下2020台北生技獎國際躍進獎-銀獎，該翻身照護氣墊床組適合長期臥床的病人，提供減壓床墊與自動翻身功能，不但提高病患治療品質，更同時減輕照護者負擔，是該公司未來成長動能之一。



雃博在今年5月發表陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案，在醫院重症用呼吸器之外，提供輕、中度新冠肺炎患者另一呼吸治療方案。由於疫情蔓延，該產品推出後，即獲南美、日本等不少客戶下單，內部也積極加班生產因應。



李永川表示，雃博是以符合美國FDA 510（k）醫材許可、CE歐洲合格認證、國內查驗登記的陽壓呼吸器（CPAP）產品為核心，搭組新型呼吸管路設計，包含非通氣面罩、高效能過濾細菌病毒的過濾器，來提供呼吸衰竭或呼吸功能不全患者的呼吸支持。



此產品已在今年第二季成功銷售至許多疫情嚴重地區。南美洲疫情加速成長，情勢非常險峻，有許多客戶提出諮詢下單意向，雃博目前積極推動產品專案，希望能成為緩解客戶疫情的及時雨。



另外，由於非FDA、CE廣泛應用的東南亞發展中地區，產品母國的取證能更有效地輔助國外客戶取得進口販售許可、提升出貨速度，因此，此次能獲TFDA專案製造許可，指標意義濃厚。



雃博表示，食藥署協助加速國內抗疫產品的審核進程，來因應新型冠狀病毒疫情緊急使用，其中針對效能、作用原理與設計之安全性及功能性進行審核，以確保使用者安全性。