亞航 10.5億標下黑鷹維修案

在亞航（2630）與漢翔（2634）兩大上市公司競標下，空勤總隊推動「2021-2025年UH-60M型黑鷹直升機隊委商管理及維修案」，維修架量共計十架，29日宣布決標，亞航以10.5億元得標，執行期間五年，這是亞航今年首次搶下UH-60M型黑鷹直升機隊的標案。



緊接著，陸軍推動「2021-2027年UH-60M型黑鷹直升機隊系統商維案」，目標架量30架，執行期間七年。據了解，預算金額約24.5億元，預計8月25日開標，也引發關注。據悉，亞航及漢翔都會參與競標，讓該招標案已未演先轟動。



空勤總隊「UH-60M型黑鷹直升機隊委商管理及維修案」，上回由漢翔得標，維修架量五架，比這次十架少，是「2+1年合約」，但這次標案被亞航搶下。



亞航表示，公司與黑鷹直升機製造原廠—賽考斯基公司，簽訂工程技術支援協議（TAA）及基礎採購協議（BOA），具備原廠全方位支援服務；同時，亦採購UH-60M機專屬維修裝備，共計67項134件，總金額逾4,600萬元。



空勤總隊UH-60M型黑鷹直升機隊委商管理及維修案，因決標金額約10.5億元，低於底標約七至八成，6月17日開標保留決標，在亞航提出履約說明及繳納差額保證金後，29日宣布決標，由亞航得標，該案執行期間五年。亞航透露，未來執行後，每年約2.1億元營收入帳。



另亞航目前是全球救護吊掛大廠美國Breeze-Eastern公司亞洲地區銷售及維修唯一代理商，可直接執行UH-60M機專屬吊掛維護作業，確保空勤總隊救護工作執行無虞。



亞航指出，公司未來將派遣具備維修資格人員，分別前往花蓮、台東及高雄等駐地，執行空勤總隊空中救護、運輸、救難、救災及觀測偵巡等五大任務。



亞航透露，去年民機飛機維修架量破101架，創歷史新高，但今年受到疫情的影響，各國採境外管制，國外飛機無法飛抵台灣維修，使公司今年上半年飛機維修架量只有21架，不如去年同期52架，主力維修機種包括波音B737-800及空巴A320等機種。