為了活絡台股成交量能不佳的優質股，據悉，主管機關預計將於8月底宣布，自明年起「個股造市制度」上路，期能帶動優質股交投活絡，將針對無累計虧損、近1年獲利優（每股盈餘2～3元以上）且配息，以及周轉率約低於60％的個股，實施首波的造市制度行列。



台股護國神山台積電，連續4個交易日爆量300～700億元以上，合計吸金1,932億元，但台股成也台積電、敗也台積電，市場發展跛腳受關注，台積電爆量連二天漲停時，上市櫃約有八成個股下跌，也有不少個股成交量掛零，引起市場高度關注。

據了解，個股造市標準包括：一、到109年底止，無累計虧損；二、近一年（109年）每股盈餘（EPS）至少2～3元以上；三、近一年（109年）有配息；成交量周轉率約低於60％（估計109年將超過100％）。



相關人士表示，主管機關期透過造市制度，讓市場發覺個股投資價值。



長華將變更面額至1元，股票將於8月6日停止買賣，預計8月17日恢復買賣，屆時股價將減為十分之一，也就是說將從百元俱樂部退出，相關人士表示，由於高價較難以吸引小資族投資目光，因而，變更面額讓股價縮減，是另一個活絡市場成交量能的一個方法，但這需要公司主動申請，另主管機關為活絡個股，則將推出個股造市制度。



以個股造市標準：無累虧、近1年EPS至少2～3元以上且有配息、成交量周轉率約60％以下，預估將有一、二百家上市櫃公司獲選，屆時將由證券商負責流動量提供者及造市者，期讓個股活絡，吸引投資人投資目光。