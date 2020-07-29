PC、NB崛起 新唐、聯陽訂單滿到年底

居家辦公、遠端教育維持強勢需求，帶動筆電、Chromebook下半年需求續旺。法人指出，新唐（4919）、聯陽（3014）由於在PC高速I／O具有高市占率，下半年訂單可望看到年底，全年營運將可望繳出雙位數成長的亮眼成績單。



2020年以來新冠肺炎疫情大幅改變人類生活，使居家辦公、遠端教育成為目前趨勢，更帶動沉寂已久的PC、筆電市場重新崛起，讓PC、筆電供應鏈2020年大啖訂單，同步帶動營運繳出亮眼成績單。



供應鏈指出，進入下半年後，筆電需求仍維持暢旺水準，且第三季拉貨力道更高於第二季，使目前PC、筆電的部分零組件呈現缺貨狀態，品牌客戶更指出能供應多少貨就出多少貨，並且同步上修全年PC、筆電出貨量，使PC、筆電供應鏈下半年訂單已經排到年底。



其中，聯陽、新唐在PC高速I／O及筆電嵌入式控制器（EC）市場中，分別握有至少20％以上的高市占率，因此成為本次PC、筆電需求暢旺受惠者。



據了解，聯陽2020年持續受惠於PC高速I／O及筆電EC晶片需求大增，上半年合併營收年成長24％至20.00億元，隨著下半年營運持續成長，法人看好，聯陽全年業績將有望保持雙位數成長水準，營運挑戰新高可期。



至於新唐則受惠於筆電EC晶片出貨明顯成長，法人圈推出，新唐上半年EC晶片出貨業績具備至少年增雙位數成長水準，進入下半年後，新唐持續大啖筆電品牌廠訂單，加上遠端教育的Chromebook政府標案訂單提前至2020年下半年拉貨，因此下半年營運將有機會力拼逐季成長水準，全年亦可望改寫新高表現。



值得注意的是，聯陽目前除了PC及筆電貢獻業績之外，目前小家電市場需求正開始穩健回升當中，公司先前推出的多媒體人機介面產品亦開始出貨升溫，由於物聯網正帶動小家電出現升級潮，因此公司看好2021年該產品線營運將可望進入高速成長階段。