國光生疫苗 海外開拓邁大步

國光生（4142）海外開拓傳佳音！董事長詹啟賢表示，繼成功布局大陸、歐洲、美國等市場後，與賽諾菲（Sanofi）專業分工生產之流感疫苗，明年將從目前北半球進一步延伸至南半球。



另與日本sumitomo集團合作開發新一代流感疫苗，蓄勢切入日本市場，國際布局更上層樓。



國光生技為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證、與美國FDA認證之流感疫苗製造公司，除穩定供給國內所需防疫疫苗，也投入研發，取得國際藥證及新疫苗開發；近年與美國Protein Sciences公司合作，順利將重組蛋白四價流感疫苗正式商品化於美國上市，聯手大陸深圳天道醫藥公司，將其低分子依諾肝素鈉推向歐洲市場。



詹啟賢指出，今年市場除有台灣四價流感疫苗（公費＆自費市場）、大陸三價流感疫苗及Sanofi專業分工生產(北半球)業務外，還新增新冠疫苗開發及量產；新冠疫苗檢驗試劑開發、量產及銷售（安特羅），以及東南亞四價流感疫苗計畫。



藥證取得部分，預計取得大陸四價流感疫苗藥證、及台灣腸病毒71型藥證（安特羅），並進入東南亞市場。



展望明年，除強化耕耘台灣四價流感疫苗、東南亞四價流感疫苗銷售量、Sanofi專業分工生產（北半球）、大陸天道醫藥專業分工生產（歐洲）、新冠疫苗檢驗試劑銷售（安特羅）外，還將新增新冠疫苗銷售、大陸四價流感疫苗銷售、Sanofi專業分工生產（南半球）。



腸病毒疫苗預計今年底拿藥證，明年開始銷售，先從自費市場開始，明年也將啟動越南人體試驗。



詹啟賢說，由於產能吃緊，且因應長期自我疫苗以及海外合作填充訂單需求，國光生正全力推動全方位產區計畫，包括細胞培養廠1,000L 生物反應器，年產500-800萬劑，預計2021下半年投產；PFS充填二線，年產1億劑，預計2021年2月投產，這也大大足以支援後續新冠疫苗開發及量產需求。



另還有破傷風疫苗原液廠，規劃2023年7月商業量產，以及行政後勤棟（專業倉儲），預計2022年5月啟用。