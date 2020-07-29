玉晶光第二季自結每股純益4.39元

iPhone SE加持，玉晶光（3406）獲利激增，第二季自結獲利為4.9億元、比去年同期成長超過1倍，EPS為4.39元。不過比起第一季玉晶光有平均單價較高的i11鏡片挹注，第二季SE鏡片平均單價較低，也讓玉晶光第二季自結稅後獲利4.9億元，比首季略低5.1％。



玉晶光由於近期股價劇烈波動，在主管機關要求下，玉晶光公布6月與第二季自結獲利。玉晶光6月營收為10.09億元，比去年同期成長29％，不過稅後獲利為1.76億元，卻比去年同期激增123％，EPS為1.58元，第二季營收為30.70億元、年增47％，稅後獲利為4.9億元，也是比去年同期大增125％，EPS為4.39元，比起同樣都是蘋概股的大立光，第二季稅後獲利年減近24％來說，相異甚大。



法人表示，玉晶光第二季自結獲利比去年同期大好，主因與蘋果第二季推出iPhone SE有關，玉晶光身為SE主鏡頭與前置鏡頭的鏡片供應商，明顯受惠，不過，對比於第一季玉晶光營收不如第二季，稅後獲利卻以5.11億元繳出優於第二季的成績單，法人則認為這與SE因為大部分零組件沿用iPhone 8，導致鏡片出貨單價偏低、不如i11所致。



玉晶光、大立光同樣都是蘋概股，第二季獲利卻是兩樣情，法人表示，蘋果一直是大立光下半年最重要的獲利來源，過去兩年大立光第二季獲利能夠維持不墜，都是因為華為旗艦機種相機鏡片的毛利率很補，隨著今年以來華為旗艦機種銷量劇降，大立光回到單靠蘋果的模式，是第二季營收、獲利不佳的主因，玉晶光相較之下的「蘋果」濃度高得多，而且直到去年下半年玉晶光在iPhone鏡片的獲利才大幅好轉，也讓蘋果第二季推出新機，對玉晶光獲利的抬升比大立光明顯。