旺宏Q2獲利強 年增逾4倍

快閃記憶體大廠旺宏（2337）29日召開法人說明會，受惠於任天堂Switch遊戲機及遊戲卡匣熱賣，加上真無線藍牙耳機（TWS）、筆電及平板等宅經濟商機帶動NOR Flash銷售，加上價格調漲，第二季營運淡季不淡。

第二季度歸屬母公司稅後淨利達13.30億元，與去年同期相較成長逾四倍，每股淨利0.72元優於預期。

旺宏總經理盧志遠表示，第二季部分記憶體價格順利調漲，第三季市況看來不錯，對記憶體市況抱持審慎樂觀看法，價格預期會與第二季持平。旺宏看好5G基礎建設商機，雖然目前營收貢獻不大，但全球六家5G基地台供應商中有五家是旺宏客戶，5G市場仍在持續成長中，持續看好5G商機。

盧志遠看好下半年優於上半年。盧志遠表示，下半年本來就是傳統旺季，雖然仍有新冠肺炎疫情及美中貿易戰等不確定性因素存在，但尚未看到重大的負面衝擊，旺宏有信心下半年營運表現比上半年好，而且旺宏產能利用率將會維持滿載生產。

旺宏第二季營運淡季不淡，合併營收僅季減1.5％達92.71億元，與去年同期相較成長24.0％，為歷年同期新高，平均毛利率季增3.7個百分點達35.0％，與去年同期相較明顯提升8.2個百分點，營業利益季增19.5％達13.93億元，較去年同期相較成長逾1.9倍，歸屬母公司稅後淨利季增8.8％達13.30億元，與去年同期相較大幅成長逾四倍，每股淨利0.72元優於預期。

旺宏上半年合併營收186.86億元，較去年同期成長38.3％，為歷年同期新高，平均毛利率年增6.9個百分點達33.1％，營業利益25.59億元，與去年同期相較成長近3.6倍，歸屬母公司稅後淨利達25.52億元，與去年同期相較成長逾5.3倍，每股淨利1.39元。

盧志遠表示，旺宏持續提升128Mb以上高容量NOR Flash出貨比重以提升獲利，NAND Flash製程全力轉向19奈米，可望有效降低生產成本，3D NAND進度符合預期，192層3D NAND將在2022年進入量產階段。

此外，盧志遠亦針對華為禁令提出說明，旺宏至今仍正常出貨予華為，沒有受到限制，原因在於旺宏出貨給華為的都是標準品，並沒有替華為設計特定應用產品。旺宏在關閉6吋晶圓廠代工業務進度上，預期明年6月前關閉，未來營運重心會著重在8吋廠及12吋廠，不過現在6吋廠利用率仍維持滿載投片。