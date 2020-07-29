多元布局有成 台郡H2營運拚季季高

軟板廠台郡（6269）在多元產品布局策略奏效之下，上半年不畏疫情及國際局勢動盪影響，逆勢繳出獲利倍增的亮眼成績，第二季營收創歷史單季新高，季增、年增達四成以上，本期淨利5.24億元、季增42.4％、年增118.2％，基本每股盈餘1.58元。

29日台郡舉行法說會，財務長熊雅士指出，台郡下半年將順利進入旺季新產品量產，生產5G LCP天線，且持續增加平板、筆電等非手機產品比重，預期第三季整體生產產值將比第二季有約20％～30％間的成長，下半年營運逐季成長可期。熊雅士表示，第二季營收成長動能來自平板、筆電的成長，第二季毛利率20％，較第一季略降一些，不利因素來自台幣升值、正常季度降價影響，比去年增加3.7個百分點，貢獻來自新進的天線產品，產品組合較好，營業費用較第一季提高約15％，是研發費用，以及傳統進入下半年量產前的送樣、打樣、模具費用支出。

產品結構來看，台郡第二季電腦類（含筆電、平板）比重達37％，較第一季又提升了11％，通訊相關產品約55％，比第一季減少10％，其他消費性產品如穿戴裝置等約8％，比重持平。

至於第三季產品狀況，台郡預估，通訊相關約60％，筆電/平板會有30～33％，單就手機新舊占比來看的話，因為從台郡自身角度來看，今年新機量產時程對比去年晚了兩～三周，所以新機占比約35％左右。

5G天線方面，台郡在兩年前就宣示開始進入新5G天線技術研發，今年將能提供客戶在後疫情時代，對無線智能傳輸新科技產品的強勁需求。

高雄新廠的部分，第四季將開始裝機進入測試，全年資本支出與去年差不多，約30～35億之間，明年資本支出預計不低於今年，不過內容有所不同。台郡表示，兩岸都有新產能的投資規畫，主攻5G新天線產品，明年可望配合客戶機等高階LCP產品。

熊雅士表示，台郡早先跨入MPI量產，並獲得客戶高度信任，去年天線營收比重約有13～15％，今年預估天線占比可達兩成到三成之間。此外，LCP正式進入量產，預計會先切入穿戴式裝置與筆電平板。熊雅士近一步指出，從手機上可以看到明確的天線模組發展趨勢，從MPI到LCP，且客戶也會將這趨勢導入在非手機產品上，因此今年先專攻筆電/平板的MPI，LCP則打入穿戴式裝置，及平板的部分天線模組。