旺宏大噴發 Q2獲利年增405%

記憶體製造廠旺宏第2季歸屬母公司淨利新台幣13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元，總經理盧志遠表示，下半年營運展望審慎樂觀。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。第2季營收92.71億元，季減1.5%，不過，較去年同期增加24%。

盧志遠說，第2季包括6吋、8吋與12吋晶圓廠皆全產能生產，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）業績季減9%，唯讀記憶體（ROM）季減11%，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）季增2%，晶圓代工業績季增11%。

NAND Flash等4大產品線業績則全面較去年同期成長，其中，ROM成長最大，增幅達44%，NAND Flash成長17%，NOR Flash成長14%，晶圓代工成長5%。

受惠有利產品組合，及產品平均售價揚升，旺宏第2季毛利率攀高至35%，較第1季拉升4個百分點，較去年同期拉升8個百分點，歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。

展望未來，盧志遠表示，下半年審慎樂觀，第3季產能利用率將維持100%，NOR Flash價格可望持平，SLC NAND Flash因不少應用於消費性市場，產品價格可能面臨壓力，不過，製程技術推進至19奈米，有助降低成本。

至於美國擴大圍堵華為，盧志遠說，旺宏出貨華為是標準型產品，並不是為華為特製，目前仍順利出貨，不過，將持續觀察業界因應做法。

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