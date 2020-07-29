法人兩手策略 台積重挫 台股拉回12,540

受制台積電漲多拉回，而被動元件族群也表現不振，盤勢雖有國泰金、兆豐金等金融股，加上傳產龍頭台塑、台泥與統一等力撐短多，並且生技族群也多跌深強彈，但單是台積電重挫即影響逾百點指數，使集中交易市場周三上下大震盪後，迄終場仍報下跌45.76點，為12540.97點，跌幅0.36%，成交2179.71億元。

短線權值股表現弱勢者，除台積電與國巨外，還有鴻海、南亞科、股王大立光、仁寶、群創、亞泥與和碩等，臉色也不佳。而力挺短多重量級集團股，還包括長榮海運、第一金、元大金、富邦金、中信金、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、友達、台玻、台灣大、聯發科及台達電等。

店頭市場方面，受惠生技股止跌回穩，包括永日、太景*-KY、醣聯、安克與逸達強勢登頂，化解合一股弱勢跌停，與中天股仍重挫負面影響，使類股指數終於出現近日難得一見止跌翻紅榮面，加上電子、紡纖、電機、化學、營建、航運與觀光等族群也表現不錯，僅鋼鐵類指數逆勢下挫，使盤勢開高之後欲小不易，呈高檔盤堅而上格局，終場指數勁彈1.17%，報159.61點，成交574.39億元。

台積電今開低走低，表現弱勢，主要仍暫看極短線漲多拉回，或短期股價屢創歷史新高後之技術性拉回走勢，此外在美股掛牌的台積電ADR周二收盤重挫，也影響短多持股信心；不過，聯電ADR與日月光投控ADR在周二於美股同步重挫，但今仍紅盤收市，顯示半導體後市持續被法人看俏，後市不必過分看淡。

業內人士指出，法人近期在高檔操作模式，似有逐漸傾向跟隨美股腳步趨勢，創造台股自身的「尖牙股」，創台廠龍頭地位的相關股票，包括晶圓代工的台積電、矽晶圓的環球晶、IC設計的聯發科等，多有機會在新冠疫情下，營運持續看俏，而被動元件的國巨、宅經濟的富邦媒與遊戲族群的鈊象等波段行情，也值持續追蹤。

目前看起來，盤勢今雖拉回，但上市、櫃股票的上漲家數，明顯多於下跌者，顯示資金在盤面上的輪動格局，仍持穩行進，在台股與個股的本益比，適度向上修正已是大勢所趨下，後市仍審慎樂觀。

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