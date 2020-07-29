上市、櫃企業營運快報

今（7/29）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.在2020年上半年，保時捷於全球共交車116,964輛。受到COVID-19新冠肺炎疫情影響，保時捷全球眾多展間關閉了數週，導致交車數較去年同期下降12%；台灣市場逆勢成長15%，締造亮眼銷售成績。

2.微軟創辦人比爾蓋茲28日表示，受惠科學家積極開發新冠肺炎疫苗與口服藥物，預期2020年底，人類染疫死亡的機率可望大幅降低。

3.建築界聞人、「欣翰建設」及「欣漢實業」負責人邱麟，遭檢舉在2016年3月間以高價買進、急拉尾盤手法，炒作懷特生技新藥（4108）股價，擾亂金融秩序，涉嫌違反證交法。

台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處搜索邱麟住處等6處地點，約談邱麟及6名證人到案。檢方晚間訊後，諭令邱200萬元交保。

4.紐約商品交易所黃金期貨價格28日一度漲破每盎司2000美元，創下歷史新高紀錄。金價之後回吐稍早漲幅，回跌走低。

5.因應全球嚴重特殊傳染性肺炎 疫情，原定10月14日至16日辦理之第六屆「台灣國際扣件展」，經主辦單位經濟部國際貿易局與執行單位「中華民國對外貿易發展協會」及「台灣區螺絲工業同業公會」共同研議，考量海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來臺等不確定因素，將延期至2021年9月舉行。

6.背光模組廠中強光電節能事業群總經理林惠姿今天在線上法人說明會表示，雖然第2季電視背光模組出貨減少，但第3季大尺寸電視背光模組量產，將帶動出貨大增逾7成。

7.網通微波、毫米波元件設計製造廠昇達科技表示，雖然疫情衝擊導致第1季每股虧損0.08元，所幸第2季自結稅後淨利新台幣8691.2萬元，每股盈餘達到1.43元。

昇達科技表示，隨各國解封，將可在歐美大廠需求重啟之際，帶動營運升溫。在美中兩強頻起爭端氛圍之下，合併毛利率從第1季的37%大幅提高至第2季的41%

8.氣動元件大廠亞德客-KY第二季EPS攀至6.97元，創單季新高；上半年EPS達9.11元，締造同期新高。法人依據，亞德客7月前20天出貨勝過去年7月份合併營收人民幣2.95億元推估，7月合併營收有機會挑戰年成長三成。自動化設備及5G相關產業訂單增溫，第三季合併營收與去年同期相比淡季不淡，年增幅至少15％。