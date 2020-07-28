消費信心衰 道瓊跌205點 台積ADR重挫

消費者信心下滑企業財報引憂 美股收低

由於投資人憂心消費者信心下滑、企業財報令人失望以及美國國會為疫情紓困計畫爭論不休，美股28日收低。另備受台股投資人關切的台積電ADR、聯電ADR與日月光投控ADR等股，也都重挫。

在美掛牌的台積電ADR周二大跌6.33美元，跌幅7.6%，報76.92美元；聯電ADR同樣大跌0.21美元，跌幅5.4%，報366美元；日月光投控ADR周二係重挫0.25美元，跌幅5%，報4.72美元。

若依新台幣兌美元匯價昨收29.502元計算，則台積電ADR每股換成台股的台積電現貨價約453元，仍高於周二台積電收盤價435元，價差還有18元。

道瓊工業指數下滑205.49點或0.77%，以26379.28點作收。

標準普爾指數下挫20.97點或0.65%，收在3218.44點。

科技股那斯達克指數下跌134.18或1.27%，收10402.09點。另外費城半導體指數終場報跌44.22點，跌幅2.1%，為2060.4點。

（數位編輯）

疫情升溫全球經濟前景不明 歐股走勢分歧

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，全球經濟前景仍然混沌不明，歐洲股市周二走勢分歧。

倫敦FTSE 100指數上漲24.38點或0.40%，收在6129.26點。

法蘭克福DAX 30指數微跌3.38點或0.03%，以12835.28點作收。

（中央社）

巴黎CAC 40指數下跌10.68點或0.22%，收4928.94點。

延伸閱讀

繞著台積電賺不停

題材加持熱度 蘋概三劍客VS 電子五哥

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話，藏著劉德音「不能說的煩惱」