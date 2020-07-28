7月28日一分鐘強弱勢股

7月28日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

晶電

(2448)

10.00

Q2虧損數字可望收斂，Mini LED營收貢獻Q4升溫

逸達

(6576)

10.00

FP-001中國、美國授權夥伴估Q4確認，授權金有機會超越歐洲授權案

毅嘉

(2402)

9.93

近3年首度祭出庫藏股，擬買回萬張自家股票，激勵股價強攻漲停

撼訊

(6150)

9.86

比特幣重登萬一美元，挖礦概念股重獲資金青睞，帶量站上月、季線

隆達

(3698)

9.81

Mini LED題材發酵，外資法人連六日買超，股價續創波段新高

宏齊

(6168)

8.33

Mini LED傳已接獲美系客戶大單，多方買盤關愛，KD指標交叉向上

生華科

(6492)

5.84

低接資金進場卡位，力抗生技賣壓，季線失而復得，終結連四日收黑

威健

(3033)

5.59

AMD概念股持續吸金，股價連日跳高，帶量突破上檔年線反壓

欣興

(3037)

5.13

5G手機滲透率提升，ABF、HDI產品推升，Q2毛利、營益率看俏

景碩

(3189)

4.75

ABF載板新產能自Q2開出，BT載板將隨著5G晶片出貨逐季成長

製表：陳昱光

7月28日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

前鼎

(4908)

10.00

自營商大舉砍倉，連三日帶量跌停，回測半年線、年線支撐

永昕

(4726)

9.98

生技族群修正賣壓未歇，投信減碼壓力加大，KD指標向下

家登

(3680)

9.97

6月自結獲利年增108％，漲多了結壓力湧現，300元大關得而復失

亞諾法

(4133)

9.93

無量下跌格局延續，股價苦吞連三黑，跌破前波起漲點

杏輝

(1734)

9.92

生技股殺聲震天，7月漲幅全數回吐，外資逆勢買超325張

永崴投控

(3712)

9.89

風電題材熄火，股價跌落40元整數關卡，再度回測月線

揚智

(3041)

9.87

外資連6日偏空操作，加重修正壓力，KD指標翻轉向下

立積

(4968)

9.85

IC設計漲多湧現下車賣壓，外資賣超力道擴大，尋求月線支撐

威盛

(2388)

9.12

AI題材失靈，調節壓力沉重，跌破高檔整理平台，進入修正格局

愛普

(6531)

8.68

多方攻勢力竭，跌破400元整數關卡，下探前波低點

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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