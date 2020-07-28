7月28日一分鐘強弱勢股
7月28日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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晶電
(2448)
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10.00
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Q2虧損數字可望收斂，Mini LED營收貢獻Q4升溫
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逸達
(6576)
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10.00
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FP-001中國、美國授權夥伴估Q4確認，授權金有機會超越歐洲授權案
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毅嘉
(2402)
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9.93
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近3年首度祭出庫藏股，擬買回萬張自家股票，激勵股價強攻漲停
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撼訊
(6150)
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9.86
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比特幣重登萬一美元，挖礦概念股重獲資金青睞，帶量站上月、季線
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隆達
(3698)
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9.81
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Mini LED題材發酵，外資法人連六日買超，股價續創波段新高
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宏齊
(6168)
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8.33
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Mini LED傳已接獲美系客戶大單，多方買盤關愛，KD指標交叉向上
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(6492)
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5.84
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低接資金進場卡位，力抗生技賣壓，季線失而復得，終結連四日收黑
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威健
(3033)
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5.59
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AMD概念股持續吸金，股價連日跳高，帶量突破上檔年線反壓
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欣興
(3037)
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5.13
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5G手機滲透率提升，ABF、HDI產品推升，Q2毛利、營益率看俏
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景碩
(3189)
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4.75
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ABF載板新產能自Q2開出，BT載板將隨著5G晶片出貨逐季成長
製表：陳昱光
7月28日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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前鼎
(4908)
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10.00
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自營商大舉砍倉，連三日帶量跌停，回測半年線、年線支撐
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永昕
(4726)
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9.98
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生技族群修正賣壓未歇，投信減碼壓力加大，KD指標向下
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家登
(3680)
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9.97
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6月自結獲利年增108％，漲多了結壓力湧現，300元大關得而復失
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亞諾法
(4133)
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9.93
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無量下跌格局延續，股價苦吞連三黑，跌破前波起漲點
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杏輝
(1734)
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9.92
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生技股殺聲震天，7月漲幅全數回吐，外資逆勢買超325張
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永崴投控
(3712)
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9.89
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風電題材熄火，股價跌落40元整數關卡，再度回測月線
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揚智
(3041)
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9.87
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外資連6日偏空操作，加重修正壓力，KD指標翻轉向下
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立積
(4968)
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9.85
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IC設計漲多湧現下車賣壓，外資賣超力道擴大，尋求月線支撐
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威盛
(2388)
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9.12
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AI題材失靈，調節壓力沉重，跌破高檔整理平台，進入修正格局
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愛普
(6531)
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8.68
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多方攻勢力竭，跌破400元整數關卡，下探前波低點
製表：陳昱光
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