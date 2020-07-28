晶片電阻傳跌價 虛驚一場？

市場傳出晶片電阻第三季價格調降20％，全球第一大廠國巨僅回應價格由供需決定；而在基美加入營運之下，國巨自7月開始，晶片電阻營收從30％腰斬至15％，法人估算，價格波動對國巨第三季營收影響最多3％。由於目前庫存只有正常水位的三分之一，在車市、手機復甦之下，業界預期第四季可望加溫。



晶片電阻是國巨上半年漲價主力部隊，且位居全球第一大廠，若加上國巨幫日本代工的貼牌電阻，國巨對全球晶片電阻的影響力超過60％，上半年國巨受到蘇州廠區遞延復工、運輸困難、人工成本上漲，導致成本暴增，因此調漲晶片電阻價格，常用料的漲幅達80～100％，進入第三季，由於國巨的稼動率緩步拉升至60％，加上市況不明朗，市場傳出部分常用料號規格回歸正常價位，幅度約15～20％不等。



國巨僅回應價格由供需決定，沒有證實價格走勢，不過法人預估，國巨自7月開始，晶片電阻的營收占比從30％腰斬至15％，國巨的電阻料號高達6萬個，合併基美之後的所有料號更超過10萬個，即使6萬個規格全數調整20％，對其營收影響數最多3％，法人對於國巨今年營運逐季成長的趨勢並未下修。



晶片電阻廠則指出，由於下半年市況仍不明，EMS廠的訂單以短單型態為主，庫存不到一個月，原廠端的庫存也不到二個月，遠低於正常庫存水位三個月的狀態，由於庫存水位不及2018年，消化庫存的壓力並不大。



不過隨著手機、車市的復甦，相比於上半年疲弱的兩大市場，下半年將重啟成長，晶片電阻廠認為，手機、車市復甦是兩大成長動能，且上半年比較基期很低，只要下半年略有成長對拉貨動能就有明顯挹注效果，業界預期，晶片電阻可望於第四季加溫，明年第一季則可能重演缺貨潮。



而從三星、蘋果新機即將發表，以及車市同步走升，行業低庫存水位之下，MLCC大廠村田、三星電機則看這一波景氣走勢如同2018年～2019年，第四季開始增溫，明年農曆年前後可能重啟缺貨潮，因此MLCC價格持穩，繪圖卡用的高容MLCC則有板卡廠提前備料。