散戶驚魂記 多空雙中槍

台股28日早盤觸及「萬三」後，引爆短線客突襲，指數震盪近500點，主力大戶法人逢高出貨，套死一堆追高買進的散戶，更慘的是，認賠反空為多「愛到最高點」的投資人，慘遭多空雙巴的命運，批踢踢（PTT）等社群媒體都流傳著散戶的畢業文，悲歌四起。



台股上市櫃當沖比28日雙雙攀升至36.43％及41.26％，分別創近20及3個月來新高，「沖沖樂」交易四起；融資餘額單日小減11.2億元至1,388億元，但融券增加4,846張至70.82萬張，多空角力賽啟動。



台積電連續2根漲停，以28日最高點466.5元計算，7月來台積電股價狂漲49％，讓手中沒有台積電股票的投資人心癢癢，外資圈對台積電「5」字頭成共識，甚至有看550元，讓投資人終於忍不住跳進去搶漲停，但股價卻開高走低，盤中最低428.5元，最後收435元上漲10.5元，漲幅從10％變成2.47％。



台股28日早盤衝上一萬三千點，台積電第2根漲停抵466.5元，雙雙再寫台股新里程碑，卻成為散戶的悲歌。早盤台積電烤肉香噴，卻仍有過半數的個股下跌，等到台積電從山頂往下走時，更是一堆股票狂跌，來不及停損的投資人都住進套房，上市櫃收盤有27檔跌停，空頭指標中天、合一持續雙雙跌停。



台積電股價如坐雲霄飛車，28日PTT股版台積電是討論的焦點，有人悲情留言「山頂+1」、「一買就爆」，也有散戶說「就留在山頂慢慢洗碗」，還有人感慨說「230元不敢買460元急著買」；不過，PTT也不是全是畢業文，仍有些對台股護國神山仍信心滿滿，有人說台積電5年後有可能上看千元。



一位自稱為散戶的投資人在收盤前發文表示：「今天真的又是我的大畢業日，早上開高空單停損、反手作多，結果一路殺到翻黑大崩盤，這次再度山頂上作多被殺爆。」



這名散戶又無奈說：「不過，今天真的開了我的眼界，大盤一天漲跌高達400多點，但這次當傻多真的受傷慘重，難道只有我多頭作多賠錢嗎？順勢交易錯了嗎？」