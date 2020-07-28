晶圓三雄漲停…引爆獲利了結賣壓

台股28日再度挾台積電與聯電美國存託憑證（ADR）雙雙大漲威力，帶動現貨開盤大幅跳上漲停，指數攻克前無古人的13,000點大關，但獲利了結賣壓迅速出籠，指標股全急速下墜，外資圈擔憂的「短線漲太快引動獲利賣壓」出現，多頭情緒雖暫受影響，但強調半導體正面前景不變、台股休整將再上。



台股繼27日寫下台積電攜手聯電漲停的驚人紀錄後，28日早盤更猖狂，不只台積電、聯電，連世界也加入漲停行列，台系晶圓代工三強齊漲停，相隔短短一天就刷新台股紀錄，市場驚呼連連。



不過，開盤半小時後獲利了結賣壓迅速湧現，台股氣氛丕變，分析師推敲有三大成因：一、台積電、聯電、世界全面漲停，指數才剛超越12,682天險，就升級突破13,000點大關，基於「快錢入袋」考量，觸發法人獲利了結意圖，不僅多數個股走跌、大盤終場翻黑，台積電、聯電、世界最終漲幅也只剩2.47、2.53與1.7％，比起早盤漲停差之千里。



二、台股部分空頭27日熬過台積電漲停壓力，好不容易喘口氣，28日又遇到台積電帶動跳空大漲數百點突襲，券商經紀單位高層指出，開盤時空單一陣搶補，自然創造多單獲利絕佳環境，賣壓難以止息。



第三、台積電、聯電等指標股27日融資分別大增3,486與5,461張，不少半導體指標股也爆量資增，換言之，股價衝高激發一般投資人不計價追高參與後市的熱情，籌碼趨混亂，是造成波動另一大原因。



放眼後市，短線籌碼混亂風波過後，外資對台積電基本面依舊高度看好，美銀證券最新加入台積電「500元俱樂部」，並指出，考量產業技術領導地位、規模與執行能力，台積電無疑是英特爾委外代工的最佳受惠者，市場高度樂觀看待台積電未來參與230億美元規模的運算大商機，這也是為何台積電股價與ADR走勢如此強勁的主因。



另一個讓市場大感詫異的回跌股，則是聯發科。聯發科股價28日盤中最高衝上763元，卻因外資大賣5,754張，獲利了結賣壓致使終場大跌6.59％、收680元。



摩根大通證券認為，聯發科經過三年的營收衰退，趁著掌握5G競爭優勢，將從下半年開始展現營收升溫的槓桿威力，看好聯發科第三季營收季增二成，超越市場預期。