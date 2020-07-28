穩懋H1每股賺7.7元 同期最佳

砷化鎵龍頭穩懋（3105）第二季毛利率以44.8％創歷史新高，稅後淨利16.5億元，季增5％、大幅年增113％，每股盈餘（EPS）3.94元，上半年EPS達7.7元，雙創歷年同期最佳；展望第三季，總管理服務處總經理陳舜平預估，營收將季增mid-single digit（中個位數）百分比、毛利率約low-forties（約40～43％）。

外資看好穩懋在5G市場布局，近三日連續加碼達3,719張，持股比率達53.28％，創掛牌來新高。

市場關心美國對華為禁令的影響，陳舜平表示，遵照美國政府要求，9月15日後不再出貨予海思，而這對穩懋第三季並無影響，主要由於客戶分散，無論在歐美或亞洲地區，有9成以上的design house都是客戶，只要全球智慧型手機出貨量未大幅嚴重衰退，單一客戶的變化應不會帶來太大的衝擊。

穩懋第二季獲利繳出亮眼成績單，陳舜平指出，主要受惠於產品組合較優，以及產能利用率仍維持90％高檔水準所帶動。第二季以Cellular PA（手機行動網路）成長最明顯，尤其是5G Cellular營收佔整體Cellular的營收比重升高至25％以上，而以5G市場為主的GaN on SiC（碳化矽基氮化鎵）晶圓累積上半年營收已接近去年全年的水準，由此可見，5G趨勢不變、需求持續強勁。

從年增的角度來看，上半年的Cellular、Infra.（基礎建設）成長明顯，3D感測也還不錯，WiFi較平。而進入第三季，以季增的角度來看，陳舜平指出，全面性看起來都還不差，各項產品成長動能平均分布。其中，針對ToF（飛時測距），穩懋早在一年前已與客戶完成開發、通過驗證，ToF導入手機時程雖未知，但對穩懋來說，一如當初以RF（射頻元件）切入供應鏈，看好未來的機會與發展。

今年縱有疫情來襲，但穩懋對全年資本支出並未改變、仍維持60億元上下，新增產能在第二季末已陸續開出，預計在第三季底5,000片新產能將全數開出；然在疫情干擾下，陳舜平表示，目前能見度約1個多月，第四季及下半年目前未明朗，仍待觀察、逐季檢視。