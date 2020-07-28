黃天牧：台股這波是有基之彈

台股在1萬3千點上下震盪，金管會主委黃天牧28日表示，台股這波是「有基之彈」，即有基本面支撐的上揚，且台股目前有三大支撐，一是全球持續寬鬆貨幣政策，有資金行情支持，二是年底有美國大選，各界都期待選前有榮景，三就是台灣之光台積電及聯發科重量級股票拉抬，同時上市櫃公司6月營收亦比去年同期成長5％以上。

黃天牧亦表示，有注意到台股這波僅少數個股股價大幅上揚，「很多股票其實並沒有同步的上漲，甚至交易量也不是很高」，今年4月已有三年內股價、淨值及交易量低於一定標準，會下市的機制，明年中亦會推出對優質但交易量不高的股票造市制度，與流動量提供者機制。即讓所有股票都有機會輪動。

但更重要的是黃天牧呼籲上市櫃公司負責人，要對自己的公司未來的經營的策略，要有一個明確的方向，讓投資人了解清楚。

對於外界指台股這波是資金派對推升的行情，黃天牧則不表贊同，強調這一波跟30年前那一波台股榮景相比，整個結構跟投資人的對市場的投資觀念都有改變。黃天牧說：「我不完全認為，這只是資金面的狂飆」，低利率時期，投資人會尋求好的投資標的，這是正常的，但台股跟30年前的上1萬2千點相比，黃天牧認為最大的差異是現在的台股及投資人「更成熟，市場也跟以往不同」。

至於台股結構面的問題，即目前只有少數台灣之光股票飆漲，作為主管機關，金管會要去改變，所有股票要有機會同步成長。