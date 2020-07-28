台積強震 台股500點雲宵飛車創天量收小黑

由於投資人對台股改寫歷史新頁還未適應，或說市場對大盤在萬二以上的高檔指數，還未能全盤認同，使權王台積電與晶圓代工二哥聯盤早盤雖再度雙雙強攻漲停板，但受制高檔獲利回吐浮額大舉出籠，使兩檔股票都出現高檔「震撼教育」，進而使大盤也出現上下約500點大震盪後，終場微挫1.57點收市，單日成交量則爆出3432新天量。

台股早盤開高一度走高，突破13000點大關，加權指數最高點，一度來到13031點，之後盤勢隨著台積電在高檔大震盪，也幾乎呈45度斜角向下大修正，從一度大漲逾400點，到盤中最低點一度來到12533點，上下價差達498點；之後，盤勢在台積電於低檔428.5元處持穩趨堅後，大盤也逐漸止跌而收歛跌勢。事實上，盤勢在午盤後，即多在平盤附近狹幅震盪。

另外，早盤電子族群一度跟著台積電、聯電強攻，但中場後，隨著台積電高檔大震盪，而聯電也被打開漲停板，使短多士氣大受打擊，致極短線獲利回吐賣壓大舉出籠；另外，據悉，部分券商也向手中持有不少權值股的中實戶，以3%利率調借現股，或在盤中大打當日冲銷金錢遊戲，或在高檔伺機丟空單，使電子股受制震撼教育後，短多追價收手，包括PCB、IC泵計與被動元件等族群，多由紅翻黑，短線的帳上紅利轉眼一場空。

今重量級集團股力守榮面者，包括台積電、聯電、鴻海、中華電、股王大立光、兆豐金、和碩及第一金等。而國泰金、台塑四寶、富邦金、中鋼、南亞科、廣達、仁寶、台泥、亞泥、遠東新、統一、聯發科、台達電與台灣大等權值股，多表現疲軟。

集中交易市場加權股價指數終場收跌1.57點，為12586.73點，跌幅0.01%，成交3432.53億元。櫃買市場方面，今開高殺低，持續回檔修正，盤中雖見生技股一度跌深反彈，但主力群似虛幌一招，仍壓低調節，短線在低檔未明顯架褠底部區之前，或仍暫勿進場搶反彈；除生技股弱勢盤跌外，電子、電機、紡纖、化學、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群，也都表現不振，指數收跌1.79%，報157.77點，成交861.01億元。

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