台股賺指數賠差價 散戶見證歷史荷包卻沒賺

台積電一枝獨秀，帶動台股指數連2日創下歷史新高，卻有千家個股下跌，多數散戶雖參與見證歷史卻荷包空空。分析師表示，去中化、去美化效益近期被激化，台積電受全球資金追捧，其餘個股未跟著水漲船高。

台股指數在台積電漲勢激勵下連二天創下歷史新高，並攻上13000點關卡；但若扣除台積電對指數的貢獻，台股指數其實是接連收黑，OTC櫃買指數今天也再度開高走低翻黑，對投資人來說，如果沒有買到台積電，在這次台股刷新歷史高點的資金狂潮中，簡直無感。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股創下歷史新高點，但投資人恐相對「無感」，主要是因為指數衝高的貢獻來自台積電，理論上創高是正向的，但昨天盤中下跌家數超過千家，櫃買指數收黑，更創波段低點，顯示雖然台股27日上漲快300點，投資人應該還是「賺了指數、賠了差價」。

日盛投顧表示，觀察櫃買指數已連續兩天收長黑K線，目前上方壓力在月線166.87點，下方支撐則為季線153.98點。

觀察今天類股表現，生技股資金持續撤出，漲多拉回修正格局尚未結束，但有築底態勢，塑膠、鋼鐵類股，也因疫情及經濟低迷呈現低檔震盪。

新光投信董事長劉坤錫今天表示，台股僅台積電獨強的景象其實幾十年來少見，這兩天的盤面都是由台積電撐盤，昨天有聯發科一起勁揚，今天則是擴散到LED、蘋概股與自行車等族群，走勢比昨天健康；不過換算下來，台積電上漲1元，指數就上漲8.5點，這兩天台積電飆漲停，貢獻台股指數約9成，顯示台股仍是台積電一枝獨秀。

細究原因，劉坤錫表示，很難具體描述理由，可能要從2018年美中貿易戰說起，兩強勢力確立了美國「去中化」、中國「去美化」態勢，在今年疫情爆發後，許多歐美國家加入「去中化」，台積電擁有高階晶片製造能力，在5G時代AI、HPC、智慧化產業等趨勢下，都被視為扮演最關鍵角色，且不管去中化、去美化，台廠都是受益。

同時，美國力邀台積電赴美設廠，也傳出日本政府打算邀請台積電投資，顯示台積電更具備國家安全的意義。疫情過後，台積電多重題材持續發酵，並獲得全球輿論討論，在當前政經氛圍下，「被激化成新的利多」，全球法人熱烈追捧，目前外資占比高達76%。

至於台股其他族群，他說，從今年疫情3月創下指數低點以來，已有一段漲幅，但在基本面與新題材都沒有太大改變下，呈現快速輪動的格局。

展望台股後市，劉坤錫指出，先把台積電與台股走勢切開來看，台積電目前就是「走自己的路」，也意味著台股持續創高可期，但是否要「有感」，仍有賴其他個股是否有新的題材出現。

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