上市、櫃企業營運快報

今（7/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.耕興(6146)6月受惠5G NR相關檢測服務收入增加，營收連兩月創高，第2季營收達9.13億元，突破2015年第3季8.44億元高點，創單季新高，由於目前手機測試訂單能見度達3個月，法人估計，第3季營收仍將維持高檔。

2.政府近期推出各種振興方案，帶動全民振興消費熱潮。由於排除電商，松果購物(6740)自7月1日起自辦加入電商振興行列，並全面性發放3000元振興券，推出後首周即吸引近萬人的新客數，站上振興券使用率更高達4成。

3.著眼5G商機已經發酵，台廠PCB供應鏈為了迎接商機，海內投資也加速佈局，根據TPCA統計，2020年台資PCB製造與原物料廠商，今年起將陸續啟動海內外總投資額將突破千億新台幣。

為了能符合高速運算的先進製程需求，紛紛進行設備汰舊換新或新廠投資計畫，如除了大陸廠外，台灣加碼高階製程的動向更令人期待。

如欣興與同欣電子的桃園新廠計畫、臻鼎併購先豐通訊、相互電子、台郡科技、景碩、南亞塑膠加碼銅箔廠等，預期再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

4.因應COVID-19疫情仍持續蔓延，外貿協會、展昭國際企業經審慎評估國內外情勢，並徵詢參展廠商及合作單位意見後，決定原訂11月12日至15日舉辦的「2020年緬甸國際汽機車暨零配件展」及「2020年緬甸國際電機電子暨電力設備展」，延期至明年10月14日至17日於仰光會議中心辦理。

5.台灣宅配通（2642）於2000年領先業界導入宅配服務，為台灣的宅配產業開啟序幕，所屬東元集團董事長黃茂雄指出，宅配通是台灣第一家宅配公司，宅配是現在不可或缺的服務，集團很慶幸加入這個行業，今年邁入第20年，營運方針朝向智慧宅配科技運籌，應用物流業界技術再突破。

宅配通董事長邱純枝指出，公司今年有機會達成2020年獲利超過兩億元的新高目標，公司時刻用心，希望達成對股東報酬力、顧客服務力與員工福利的目標。

6.為達到2025消滅C肝目標，健保署2017年開始投入預算專款專用補助新藥，去年開始全面給付。今年開放5萬多個名額中，截至7月還有超過半數未使用。健保署估計，明年的開放名額將比今年少，約將開放4萬多人使用。

7.瑞銀（UBS）指出，金價勢如破竹，上週飆升近5%，現貨金價漲破每盎司1906美元，下半年有望再上一層樓，上看2000美元，不過，估金價最高點將在6個月內到頂，2021年上半年將回落至1900至1950美元。

8.史上最高金額的威力彩頭獎31.2億元雖已開出，台灣彩券表示，威力彩本期頭獎已開出，由於端午節威加彩加碼2億元至7月30日為止，下期還在端午加碼期間，因此，下期(7/30)頭獎自動加碼2億元，預估銷售0.7億元，頭獎金額預估為上看2.2億元。